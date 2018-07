Siemienczuk: "Lo importante es que Unión no perdiera la plaza"

Le dio mucho a Unión y viene de hace en poco tiempo mucho al frente de Estudiantes de Olavarría. Juan José Siemienczuk, flamante DT de Unión, charló con Marca Personal (Sol 91.5, martes, miércoles y jueves de 20.30 a 21) y no ocultó su alegría por el regreso: "Está más que claro que estoy muy contento y es como volver al patio de mi casa".





Al momento de detallar como se gestó su regreso al Tate, el estratega reconoció que "se dio relativamente rápido, estaba esperando después de un par de sondeos que dejé pasar a Estudiantes, el jueves de la semana anterior a la tarde se me presentó la posibilidad de tener en cuenta a Unión, pasaron los días se hizo más firme y el lunes a la tarde tomé la decisión y lo cerramos este martes".





La idea de Siemienczuk será siempre trabajar en pos de llegar lejos en la competencia nacional. Por eso no dudó en afirmar que "vamos a tratar de competir, presupuestariamente hay equipos que estarán más arriba, se han ido conformando varios, la idea es ser competitivos, donde vamos a estar ubicados lo dirá el torneo, vamos a tener como idea tener vinculación con el básquet del club en general y volver a unificar tanto el lazo con el básquet formativo y profesional, siguiendo una línea a futuro".





Nombres propios

Una vez confirmado el cuerpo técnico será el tiempo de armar el Unión 2018/19. En este sentido, el orientador reconoció que "hoy empezamos a hablar con los agentes para revisar el mercado en la actualidad, una cosa es lo que podía pensar antes, yo pensaba en una estructura más de Estudiantes que Unión hasta hace 10 días lo que estaba la semana pasada en disponibilidad y costo no es lo que está hoy, estamos actualizando la base de datos de jugadores disponibles en el mercado y que se puedan acomodar a nuestro presupuesto, a partir de dos o tres días vamos a tener un panorama más claro con nombres propios".





Cuerpo técnico

"La idea es que siga todo el grupo que estaba trabajando la temporada anterior y si podemos sumar personas en otras áreas lo vamos a hacer, no creo que la Liga Argentina se pueda tener un manager, se confunde un poco con lo que es Jefe de Equipo, hay confusiones con los puestos, vamos a buscar poner un jefe de equipo que esté en la logística diaria con el plantel, probablemente buscaremos una persona para esa función".





Ficha extranjera

"La idea es jugar con un extranjero, con evaluación previa de costo-beneficio, el mercado económico te hace pensar de otra manera, no podes decir que vamos a traer un extranjero de tantos dólares estable, no existe, si hay algo que nos llame la atención con el dinero que podamos pagar vamos a intentar tenerlo porque normalmente te dan un salto de calidad".





Jugadores U23

"Respecto a Jordi Godoy, Bandeo, Borsatti, es mi idea con el cuerpo técnico tratar de darle lugar a estos chicos porque considero que lo pueden hacer de buena manera, no van a desentonar, al contrario, son jugadores que tengo en cuenta, después hay que ver los pasos siguientes pero me gustaría que estén en el proceso, tenemos pensando iniciar los entrenamientos a mitad de agosto".





Formato del certamen

"Es un aspecto muy complicado para los entrenadores, cuando vas a arrancar, es muy difícil, esta así, es igual para todos, tentativamente arrancaremos a mitad de agosto, a 20 días de esa fecha vamos tener una mayor información, ojalá que se juegue como se había mencionado con viernes y domingo, no tenemos en claro como definirá la Adc en cantidad, en juego y forma".





Los cambios a ejecutar

"Tenemos que hacer muchas cosas para atraer de nuevo a la gente, es algo primordial que tenemos que trabajar para que ese aspecto mejore. Va de la mano que el equipo que logremos formar contagie, primero para mi hará que esto suceda, esté yo de nuevo en el club o venga un jugador franquicia, normalmente es difícil encontrar, debemos trabajar para que nos acerquemos nosotros como producto a la ciudad y al básquet de la ciudad, vamos a intentar con distintas cosas a desarrollar si Dios quiere, mejorar ese producto para atraer a la gente".





La continuidad del básquet en Unión

"Lo primordial a mi forma de ver es que Unión no perdiera la plaza, ahora hay que fortalecerse desde todos los lugares, que no se generen dudas, ojalá en lo deportivo ayudemos a que eso se potencie, todo lo que hacemos y vamos a hacer es con la intención de la plaza de Santa Fe no se pierda".





Fuente: Marca Personal