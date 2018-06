"Siempre es lindo jugar en Santa Fe"

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas se encuentra en Santa Fe aguardando lo que será la revancha del próximo fin de semana frente a Gales por la segunda jornada de la ventana internacional de junio que organiza World Rugby.

La escuadra que conduce el tucumano Daniel Hourcade, tuvo un lunes que comenzó con trabajos en el gimnasio del complejo Jerárquicos, y por la tarde, realizó la única sesión de entrenamientos en cancha del CRAI . El cotejo revancha con los británicos será el próximo sábado en el estadio de Colón

Uno de los jugadores más buscados siempre es Javier Ortega Desio. El tercera línea formado en el Club Estudiantes de Paraná, se ha convertido en todo un referente en Jaguares, y se ha ganado un lugar entre los jugadores claves en Los Pumas.

"Venir a jugar a Santa Fe siempre es muy lindo, en lo personal es más que satisfactorio, ya que estoy a nada de mi casa, de mis pagos, que hace nueve años que me fuí y vengo poco y nada. Igualmente, el fin de semana van a venir mis amigos del club, mis amigos de toda la vida, y eso realmente muy lindo" arrancó señalando el foward paranaense.





12618 f2 pumas ortega desio.jpg







Tras la derrota en tierras cuyanas, Ortega Desio explicó que "depende de nosotros revertir lo que sucedió en San Juan. Estamos tranquilos, hay algunos chicos lesionados, pero van a hacer una buena recuperación y van a llegar bien al fin de semana"

Sobre la diferencia entre jugar con la franquicia en el Súper Rugby y el seleccionado, explicó que "son dos cosas totalmente distintas, ya que si bien veníamos con un envión anímico, jugando muy bien con Jaguares, esto es otra cosa. Acá jugamos contra seleccionados de países que obviamente diferente, ya que los del hemisferio norte juegan diferente".

Igualmente, consideró que "tenemos que cambiar el chip en ese sentido, tratar de ser más prolijos y determinantes en lo que tiene que hacer cada uno, porque donde falla uno, por ahí tirás por la borda todo lo que hiciste bien durante la semana".

En relación al rival que deberán volver a medirse en Colón, explicó que "de Gales no me sorprendió nada, como todos los equipos europeos sabemos los que pueden dar, tienen un defensa impecable, se nos hizo muy difícil marcarle puntos. Estuvimos viendo los videos para analizar que cosas hay que mejorar para tener un buen fin de semana".





12618 f3 pumas ortega desio.jpg







"Creo que básicamente la clave a mejorar está en los puntos de contactos, eso es fundamental que lo aceitemos rápidamente, por suerte es algo que depende de nosotros. Y lo otro es la anticipación y estar atentos en los rucks, y no permitiendo que ellos te pesquen la pelota fácilmente", sostuvo sobre las cuestiones que Los Pumas deben enfocarse.

Destacó que "creo que no tuvimos una buena tarde, en lo individual nadie se destacó, se cometieron errores que no veníamos haciendo, muchos de los cuales son básicos. Lo vamos a corregir, y después estuvo el mérito de Gales".

Ante la consulta de si van a cambiar algo la estrategia, Ortega Desio fue claro al expresar que "el plan de juego me parece que con tantos errores que tuvimos no se si lo alcanzamos a ejecutar, todas las secuencias que buscamos tirar no salieron, se ensuciaron los rucks, se nos cayeron pelotas, fue muy complicado, pero estamos enfocados en mejorar lo que cada uno tiene que hacer".