Sigue indignado con Marcos Díaz

"No es de persona normal que le clavan cuatro goles y habla así de otro arquero. Marcos Díaz tiene que tener un poco de respeto, pone en duda a Atlético Nacional y me dio mucho fastidio porque es el equipo que yo amo. No puede hablar de un tipo que ganó la Copa Libertadores con lo difícil que es", continuó el ex goleador de la selección colombiana.

Y siguió con su argumento: "Cuando Armani vino a Colombia se hizo de la nada, vino acá con una humildad tremenda, se ganó el puesto y un reconocimiento a nivel sudamericano. Marcos Díaz tiene que hablar con Armani porque le faltó el respeto, yo me gané los insultos del hincha de Huracán que es normal pero él debería pedirle disculpas a Armani".

Sobre sus actuaciones en River, la chance de jugar el Mundial con la Selección y un posible regreso a Colombia, opinó: "Está a la altura, River hace rato no tenían un arquero con esa capacidad. Por el presente que tiene yo lo llevaría al Mundial. Y en Colombia siempre será bien recibido pero no lo veo retirándose en Atlético Nacional, tiene condiciones para irse a Europa".

Escuché una entrevista que Marcos Díaz había dado para una radio y él dijo cosas que no pueden ser. Primero hablando de un colega de su misma posición, que acá en Colombia no se le reconoce nada a Franco Armani; no sé de donde sacó lo que dijo". Faustino Asprilla diálogo con el programa radial Crack Deportivo y explicó su malestar con el arquero de Huracán.