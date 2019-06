Es un martes que puede armar llaves y donde tres equipos buscan barrer las eliminatorias para acceder a las semifinales del Torneo Dos Orillas.

En el ascenso, Banco y Quique A necesitan un triunfo más para plasmar los ascensos directos a la elite, en tanto Rowing y República quieren zafar del descenso directo.

Por su parte, Santa Rosa y Atlético María Grande están a una victoria de animar la final de la Copa de Bronce.

COPA DE ORO – SEGUNDOS PARTIDOS

Martes 4 de junio

21.30 Colón (SJ) (0) vs. GyE (1)

21.30 Olimpia (0) vs. Unión A (1)

21.30 Alma Juniors (1) vs. Talleres (0)

Miércoles 5 de junio

21.30 Almagro (0) vs. Ciclista (1)

RONDA PERMANENCIA – SEGUNDOS PARTIDOS

Martes 4 de junio

21.30 Paracao (0) vs. República del Oeste (1)

21.30 Macabi (0) vs. Paraná Rowing (1)

SERIES POR LOS ASCENSOS A LA A1 – SEGUNDOS PARTIDOS

Martes 4 de junio

21.30 Unión B (0) vs. Banco Provincial (1)

21.45 Quique A (1) vs. Recreativo B (0)

COPA DE BRONCE – SEMIFINALES – JUEGO 2

Martes 4 de junio

21.30 Santa Rosa (1) vs. Sanjustino (0)

21.30 Atlético María Grande (1) vs. Estudiantes B (0)