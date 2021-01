Solari: "Cumplir un sueño y con San Isidro es hermoso"

Más adelante acotó que “a pesar de no estar en mis planes, esto es real, estoy muy feliz, mi familia sabe todo lo que luché, en esta pandemia entrené siempre duro para cambiar el físico en cuanto a musculatura, así que voy a intentar aprovechar esta gran oportunidad”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKZz_lKFDPj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF2XkpFXrFfp9QrZBJiGXnr2QC0KqEIxtKaTEU1xGdldtZAzQn7SbaysiAXZA3gRZCglfEiImTwTgiFvXe6PC7PmZBMdoCP2TutUSwfbrwj0FnPuM94XdZAZAOPDHVCvtKnclmpsLwuHQGCFpk5ZBZCmOmiOdsjZBJeLsEfnwEsB8y View this post on Instagram A post shared by Club Atlético San Isidro (@club.sanisidro)

Respecto a lo que charló con el DT Sebastián Torre, no dudó en soslayar que “me pidió que sea el mismo picante que tira de 10 metros, voy a tener menos la pelota en la mano, es algo normal, no es común lo que pasó en Las Parejas y Santa Paula, no me molesta por la calidad de compañeros que voy a tener, sería perder un montón las individualidades, es generar juego y que todos nos acoplemos atrás y en ofensiva”.

En la parte final subrayó que “hay mucha sangre joven en este equipo, hay buenas piernas para hacer los cambios defensivos, en los mayores tenemos capacidad y calidad, feliz por estar en un plantel y en un club como este, con Sebastián Torre que sabe mucho y seguro me seguirá enseñando cosas”.