"Soñaba con competir en la Santa Fe-Coronda"

Erika Yenssen tiene 19 años, representa al Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, y tomará parte de la 44ª edición de la Maratón Santa Fe – Coronda tras clasificarse en el mes de noviembre en el selectivo.





Con entrenamientos en doble turno y gimnasio, la estudiante de psicología se tirará a la Laguna Setúbal el próximo 4 de febrero cuando se ponga en marcha la competencia de aguas abiertas más linda del mundo. Tras la presentación en Casa de Gobierno, la liberteña expresó: "Estoy muy contenta de estar en la Santa Fe - Coronda 2018. Creo que es una de las pruebas que uno cuando es chica sueña competir, porque la han ganado varios santafesinos y porque es muy importante para todos".





Sobre que aspiraciones tiene para la competencia que la tendrá como protagonista, señaló: "El objetivo que tengo en esta carrera es, primero llegar, creo que es la prioridad, es muy exigente, son muchas horas y es por eso que hay que hacer una buena preparación, porque la cabeza juega un factor clave".





"Para llegar a correr la Maratón Santa Fe - Coronda tuve que afrontar el selectivo, que se realizó en noviembre, me fue muy bien, pude imponerme y lograr clasificarme para lo cual tuvimos que unir Sauce Viejo con Coronda", sostuvo la santafesina.





Consignó también que "de la competencia obviamente siempre uno está en contacto, tengo la posibilidad de hablar mucho con Romina Imwinkelried, quien me transmitió que es una prueba larga, que hay que tener mucha cabeza y que no es fácil".





En cuanto a su experiencia en aguas abiertas, comentó: "En carreras de largo aliento no he participado, si lo he hecho en pruebas cortas, en varios sudamericanos, pero no más de cinco horas de carrera. Por lo pronto estamos trabajando en la preparación en la pileta, nadando mucho y esperando poder hacer un buen papel".





"Todavía no tenemos diagramada con mi entrenador la estrategia de carrera, la cual seguramente analizaremos en el tramo final de la preparación o en la semana previa, porque estamos en otra fase del entrenamiento", explicó la nadadora del departamento Las Colonias.





Finalmente, en relación a sus comienzos, Erika expresó: "Nado desde los dos años, empecé en la escuelita, luego ya a los 12 años me federé, y empecé a competir en las pruebas de pileta. Luego, me inicié en el circuito santafesino de aguas abiertas y después se fueron dando otras actividades, como Sudamericano y Argentino de aguas abiertas, que me han servido de experiencia".