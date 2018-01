Sonaba en Unión pero ya puso la firma en Belgrano

El delantero uruguayo Mauro Guevgeozian se convirtió esta tarde en refuerzo de Belgrano de Córdoba , entidad a la que se unió para competir en la segunda parte de la Superliga de fútbol de Primera División.



El atacante, de 31 años, procede de Newell's, donde no tuvo el rendimiento esperado y casi no encontró rodaje. Sin embargo, en el arranque de la temporada 2017 vistió la camiseta de Temperley, club con el que se despachó con 7 goles en 16 partidos.



Guevgeozian indicó que eligió la entidad del Barrio Alberdi porque "desde un primer momento manifestaron interés en mí. Tener respuestas positivas de todos lados sobre el club es muy importante", consideró.



El atacante, que también jugó para el seleccionado de Armenia distintos partidos de eliminatorias europeas, remarcó que le gusta "la idea de juego" del entrenador 'celeste', Pablo Lavallén.



"Soy '9' de área, me manejo bien ahí dentro. Soy fuerte, tengo buen juego aéreo y, a veces, defino bien", describió.



"No me pesa la responsabilidad del gol. Sé que me contrataron para eso. De mi parte pondré todo para tratar de cumplir con las expectativas", dijo Guevgeozian, que mañana se integrará a las prácticas en el predio de Villa Esquiú.