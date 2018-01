Spahn: "Todos estamos entusiasmados en el mundo Unión"

Estos son los casos de Rodrigo Gómez y Fabián Bordagaray, dos jugadores de jerarquía y calidad que si se concretan sus llegadas seguramente le darán un gran salto de calidad al equipo pensando en función de ataque, ya que si bien no están atravesando el mejor momento de sus carreras futbolísticas, lo hecho en anteriores etapas en el fútbol argentino confirman que ambas contrataciones serán de Clase A.





De todo lo que acontece en el mercado y de todo lo que rodea a Unión desde lo institucional, habló el presidente Luis Spahn con "A Pura Radio" por LT9 (AM 1150). Y en el arranque, se le preguntó por la situación de Rodrigo Gómez, quien tiene todo acordado para vestir la camiseta del club del cual es hincha y contó: "Dentro de lo previsto y lo hablado estaría aterrizando en el país este mediodía (por este jueves). Hay dos formas de cerrar un contrato, una cuando se firma y llega toda la documentación correspondiente y otra cuando se cierra de palabra. De palabra está terminado, por lo que estamos esperando la documentación para que lo tengamos habilitado para la reanudación del campeonato".













Y agregó: "Viene con su familia y una vez que llegue irá a Mar del Plata, si no hay novedades en contrario hoy estará junto al resto del plantel. Todos estamos muy entusiasmados en el mundo Unión ya que nos faltaba tener alternativas en el banco, nos acompañó esta muy buena campaña que hizo en el pasado semestre, y la suerte de no tener lesionados importantes y expulsiones, pero nos faltaban alternativas. Droopy es un jugador que tiene desempeños excepcionales como los tuvo en Independiente o en Quilmes, donde fue figura excluyente en muchos partidos. Contamos que potenciado por la motivación puede ser un plus muy importante para el plantel".





Cuando se lo consultó cómo jugó en la negociación las ganas del jugador de llegar al Tate, respondió: "Sí, y tal vez la circunstancia que vivió en Toluca donde no logró la continuidad que necesitaba, entonces hace muy interesante que un jugador que quiere demostrar todo lo que puede dar nos elija como institución, su casa sentimentalmente hablando".









dROOPY goMEZ.jpg







Sobre el esfuerzo económico que hizo el club, dijo: "Hay un esfuerzo importante de parte de Unión, las economías del club están en un estado de equilibrio muy frágil, o como la nuestra con un ligero déficit, es nuestro caso, aunque no es mortal. Pero nosotros dentro de las estructuras de los recursos tenemos que plantearnos que la venta de jugadores sería lo que marcará el equilibrio en nuestro presupuesto. En este mercado no salimos a vender ningún jugador porque vamos a priorizar lo deportivo. Esperemos que los hinchas sepan que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y nos acompañen, como lo hicieron durante todo este proceso".





Posteriormente se lo consultó sobre si Fabián Bordagaray también tiene chances de ponerse la rojiblanca y afirmó: "Es una posibilidad, es una alternativa potable y cercana. Creo que con dos jugadores de esta jerarquía nosotros logramos gran parte del objetivo, aunque es un mercado de oportunidades donde hay pocas ofertas y uno quisiera tener más opciones y hacer más incorporaciones en función de la temporada 2018/2019. Nos gustaría ver un poco más extendido, siempre está la posibilidad de traer algún otro jugador".





LEER MÁS ►► El Tate igualó ante el Santo en su primer amistoso





"En minutos puede llegar un ofrecimiento que nos puede interesar, es muy dinámico, con ofrecimientos y alternativas, no nos podemos aventurar nada. Vamos a estar para hacer lo mejor para Unión, intentando tener un semestre parecido al primero para que nos permita mantener ilusiones y expectativas para alegría de nuestros socios", destacó en otra parte del diálogo.









fABIÁN bORDAGARAy 2.jpg







También se le preguntó por Federico Andrada y Gonzalo Bergessio, y manifestó: "Andrada es una alternativa pero si llega Bordagaray es para el mismo puesto. Hay una posibilidad que en la negociación pueda ir Claudio Aquino a Defensa. Bergessio no está en el radar de nuestras opciones".





En tanto que también se lo consultó sobre el litigio que mantiene con Utedyc a raíz del salario de los empleados del club, y respondió: "Hay un compromiso de trasferir la semana que viene el resto de los salarios. Son cuestiones delicadas, de situaciones desgastadas, y nosotros como administradores del club nos toca defender sus intereses. Hay veces que hay buenos y malos empleados y nosotros queremos hacer lo que corresponde con la obligación y responsabilidad que asumimos".













"Tuvimos una charla telefónica con Vignatti y luego quedamos en encontrarnos pero no se dieron las circunstancias. Pero en esa charla compartimos un montón de experiencias, preocupaciones y complejidades de esta relación", se explayó el máximo titular tatengue.





Se le preguntó por las ofertas que llegaron al club por algunos de los jugadores del plantel y destacó: "No salimos a ofrecer jugadores, hubo consultas por interés, pero lejos de nuestras expectativas, circunscripto a la situación de la mayoría de los clubes, excepto los grandes".





Luego se refirió a las situaciones particulares de Lucas Gamba y Franco Soldano y afirmó: "Se supone que con la performance que vienen teniendo habrá clubes interesados en contratarlos, pero hay una distancia bastante grande hasta la posibilidad de salida".









No resulta fácil encontrar un mercado de pases que le haya sido tan favorable a Unión como el que se está afrontando entre la primera y segunda parte de la Superliga. Si bien Leonardo Madelón reconoció en su momento que la tarea sería titánica, atendiendo a que todos los equipos buscaban jugadores en los mismos puestos, los jugadores hasta aquí apuntados parecen que llegarán a un acuerdo para calzarse la rojiblanca en 2018.