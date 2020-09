Stefanía Antoniazzi llegó a la élite del hockey mundial

image.png Para la jugadora formada en El Quillá llegar a Holanda es un salto de calidad.

Un salto de calidad

En las palabras que enuncia Stefanía Antoniazzi, se nota la emotividad de estar codeándose con las jugadoras más sobresalientes del mundo. “¡Ahora estoy jugando en el mejor hockey del mundo! Holanda es la mayor potencia mundial. Siempre estuvo en mi mente el deseo de poder jugar acá. Lo tenía como algo imposible, este hockey tiene mucho nivel y el idioma no es para nada fácil tampoco. Pero bueno acá estoy dando mi mayor esfuerzo. Nunca me imaginé poder jugar en Holanda en la hoofdklasse. Pasar de España a Holanda es un salto muy grande para mi.”

La adaptación

Stefanía Antoniazzi, jugadora surgida en El Quillá, analizó la situación de volver al ruedo tras un largo parate. “El primer mes fue muy duro ya que venía de cinco meses sin agarrar un palo y jugar hockey por la cuarentena en España. Después me fui acostumbrando y conociendo un poco más al equipo. Estoy jugando de delantera. Hice dos goles desde que se inició la competencia. Tuvimos partidos amistosos de pretemporada en los cuales los usamos para conocernos y adaptarnos al equipo ya que es totalmente diferente al del año pasado. Somos cuatro las chicas que venimos de afuera y varias más de otros equipos holandeses se unieron también. Empezamos medio mal pero con el tiempo mejoramos y funcionamos mucho mejor”.

image.png Holanda es la mayor potencia mundial, y hacia ahí llevó su hockey la santafesina.

Un gran apoyo

Stefanía Antoniazzi destacó el acompañamiento y sostén constante del plantel hacia ella desde el primer día que está. “Mis compañeras de equipo son unas genias. A pesar del idioma me llevo muy bien con todas y siempre te quieren ayudar en todo. A lo único que no me acostumbre todavía de la rutina es a levantarme a las 6:50am para ir a entrenar. Todos los demás bien. Un día mío es ir a practicar, también entreno niños, voy al gimnasio y bueno a veces estudio un ratito. Siempre después de los entrenamientos comemos todas juntas en el club y entre medio del entrenamiento también ya que un día es doble turno”.

De alto vuelo

La acción es muy exigente desde el físico y juego según Stefanía Antoniazzi. “No tengo palabras para explicar lo que es el hockey acá, sigo sorprendida. La verdad que es muy bueno el nivel que tienen. Todas las jugadoras acá son muy fuertes y agresivas con el cuerpo, tenes que estar al nivel de todas porque si no te pasan por arriba. Así que queda en claro que el roce del torneo es de enorme fuerza e intensidad. La infraestructura también es una locura, un club cuenta con más de cinco canchas de hockey, acompañado de un buen restaurante. La Liga arrancó el 5 de septiembre y hasta ahora jugamos cinco partidos de los cuales ganamos tres y perdimos en dos presentaciones. Así que estamos con nueve puntos.

image.png Stefi destacó el gran apoyo de sus compañeras para la adaptación al nuevo club.

Por último, Stefanía Antoniazzi hizo un balance de su paso por España. “Aprendí mucho en el UDT, me hizo conocer el hockey español. Disfrute dos lindas temporadas, conocí gente que ahora forma parte de mi vida y fue una muy linda primera experiencia en un lugar hermoso. Me quedé con ganas de poder terminar la temporada pero no fue posible por el coronavirus.”