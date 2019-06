En el marco de la última fecha de la segunda fase del Torneo Regional del Litoral, CRAI se impuso a Estudiantes de Paraná por 38 a 27, en un cotejo disputado a la vera de la autopista y con el arbitraje del rosarino Juan Pablo Spirandelli.



Las acciones fueron muy parejas, muy intensas, y por momentos jugadas con bastante vehemencia. Si bien arrancó ganando el conjunto paranaense, CRAI no bajó los brazos, y se fue al descanso ganando por un ajustado 21 a 20.



En el complemento, otra vez comenzó mejor la visita, pero con los Gitanos se acomodaron, y comenzaron a adueñarse del protagonismo, siendo eficiente en la definición, consiguiendo un triunfo importante ante un rival muy duro como el entrerriano.



Santiago Amsler fue el autor de uno de los tries Gitanos.

En el parque de la Independencia, Santa Fe Rugby perdió ante Gimnasia y Esgrima de Rosario por 38 a 17, mientras que en Fisherton, Jockey Club de Rosario doblegó al Paraná Rowing Club por 38 a 11. En Grantfield, Duendes venció a Old Resian por 24 a 20. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia 29, Duendes 25, Jockey Club 23, Old Resian 22, CRAI 18, Estudiantes 13, Santa Fe RC 6 y Rowing 2.



El sábado 13 de julio, por el 5° al 8° puesto, en la autopista, Estudiantes jugará con Santa Fe RC y CRAI con el Paraná Rowing Club. Las semifinales por el título las jugarán Duendes con Jockey, y Gimnasia y Esgrima con Old Resian.

Santiago Carreras cumplió una destacada actuación ante el CAE

Síntesis

CRAI 38- Estudiantes de Paraná 27

CRAI: José Canutto, Santiago Amsler y Facundo Garibay; José Dogliani (capitán) y Joaquín Schierano; Emanuel Piermarini, Gonzalo Colli e Ignacio Giombi; Alejandro Molinas y Francisco Alberto; Franco Radín, Matías Peon, Lautaro Montini, Tomás Grenón y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández. Ingresaron: José Gálvez, Jorge Qüesta, Joaquín Berón, Manuel Bernstein, Santiago Carreras y Lucas Ordano.



Estudiantes de Paraná:David Londero, Ezequiel Genzellis Gallinger y Willliam Fernández, Agustín Bustos y Facundo Ferrer; Augusto Senger, Fausto Pucci y Gustavo Boesch; Simón Bollo y Francisco Lescano; Joaquín Maizteguli, Juan I. Buson, Franco Vartorelli (capitán), Jaco Bertello y Tomás Ferreyra. Entrenador: Emanuel Uranga. Ingresaron: Román Martínez, Leonel Pérez Centurión, Juan Méndez, Matías Lorenzini, Facundo Bina.



Primer tiempo: 1´ try Bollo convertido por Lescano, 6´ try Amsler convertido por Beltramino, 13´ penal Lescano, 19´ try Maiztegui convertido por Lescano, 31´ try Dogliani convertido por Beltramino, 33´ penal Lescano, 34´ try Montini convertido por Beltramino.



Parcial: CRAI 21-CAE 20



Segundo tiempo: 4´ try Ferrer convertido por Lescano, 22´ penal de Beltramino, 27´ try de Dogliani convertido por Beltramino, 40´ try de Alberto convertido por Beltramino.



Amarillas: Giombi (CRAI); Fernández y Busson (CAE).



Referee: Juan Pablo Spirandelli (Rosario).