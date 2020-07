Super Rugby: Crusaders ganó y manda en el Aotearoa

Crusaders, vigente campeón del Super Rugby, venció este sábado a Blues, por 26-15 (primer tiempo 6-7), en partido del Super Rugby Aotearoa, por la quinta fecha del torneo en donde sólo juegan franquicias neozelandesas, y se consolidó como puntero del certamen.

El cotejo se jugó en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, con el arbitraje de Paul Williams.

La fecha se completará mañana a la 0.35 (15.35) con Hurricanes-Highlanders el el Sky Stadium de Wellington.

Los puntos de Crusaders se sumaron con tries de Mitchell Drumond y Will Jordan, dos conversiones y cuatro penales de Richie Mo'unga (sumó 16 puntos), mientras que Blues marcó dos tries por intermedio de Mark Telea y Rieko Ioane, un penal y una conversión de Otere Black.Esta competencia se juega debido a que el Super Rugby quedó cancelado luego de jugarse seis fechas a causa de la pandemia de coronavirus.

El puntero es Crusaders con 18 unidades (en cuatro cotejos), seguido por Bulls con 12 (cuatro), Highlanders con cinco (tres), Hurricanes con cuatro (tres) y Chielfs con tres (cuatro), que quedará libre en esta jornada.

1172020 f2 crusaders blues super rugby nz.jpg Crusaders no pierde con Blues en su casa desde el año 2004. Gentileza Sanzaar

El partido fue de gran nivel y emotivo y pese a la diferencia final de 11 puntos, recién a cuatro del final Crusaders marcó el try que definió todo por intermedio de Jordan (22 años) su figura más desequilibrante, quien extrañamente fue suplente por orden del entrenador Scott Robertson.

Blues, que aún no contó con el debut de Dan Carter, de 38 años, quien no logró aún su mejor estado físico, estuvo al frente hasta los 10 minutos del segundo tiempo por 15-9 y recién a los 22 con el try de Drumond pusó al frente a Crusaders por 16-15.

En el próximo final de semana se jugará la sexta fecha con los cotejos Chiefs-Highlanders y Hurricanes-Blues, quedando libre Cusaders, que de no mediar alguna sorpresa volverá a cononarse campeón como en 2019 ante Jaguares y en 2018 y 2017 ante Lions. de Sudáfrica.