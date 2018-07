Talleres no quiere sorpresas ante Midland en Santa Fe

Talleres de Córdoba enfrentará hoy a Midland,equipo que milita en la Primera C, en un partido correspondiente a los 32avos de final, en el estadio "Brigadier Estanislao López", de Colón de Santa Fe.

El partido se disputará desde las 21.10 en el estadio de Colón, con el arbitraje de Héctor Paletta, y televisación de TyC Sports.

El ganador de esta serie enfrentará al vencedor de Rosario Central y Juventud Antoniana de Salta.

El conjunto cordobés que ahora dirige Juan Pablo Vojvoda ya no contará con Lucas Olaza, el lateral uruguayo transferido a Boca , y aún no puede tener a Gonzalo Maroni, quien está disputando un torneo Sub 20 en España con la Selección argentina