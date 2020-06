Tapón Lombardi: "SFRC y Tucumán RC tienen mucho en común"

La cuarentena por la pandemia de coronavirus provocó el parate de la actividad en todo el país. Por estos días se suben fotos en las redes sociales de planteles en el cual siempre hay un referente el cual paso por alguna institución y dejó claramente su huella. Hablar de los inicios de Santa Fe Rugby, con los títulos oficiales de la USR conseguidos desde 1987 a 1994, pone la lupa en varios jugadores de esa generación.

Uno de los que sin dudas marcó y pisó fuerte en aquel histórico plantel de Santa Fe Rugby fue Adrián Lombardi. Quién ya hace un tiempo se fue a vivir al Jardín de la República, y no pudo dejar de jugar al deporte de la pelota ovalada. En este caso en Tucumán Rugby, una institución muy similar, en varios aspectos a Santa Fe Rugby.

"En el año 1993 me vine a Tucumán, recibido de técnico en administración agropecuaria y arranqué en una empresa que se dedicaba a la producción primaria. Después me vinculé laboralmente a una empresa, desde hace veinte años, en el cual uno de los dueños jugaba al rugby en Tucumán, y el destino me ayudó y ahora tengo mi propia empresa todo vinculado al agro. Formé mi familia, sigo vinculado con el rugby y entreno actualmente la M16", le dijo Adrián Lombardi a UNO Santa Fe desde la capital tucumana.

El exprimera línea de Santa Fe Rugby Club expresó que "lo que más extraño de la cuarentena es poder ir al club. Casualmente, porque mi actividad sigue siendo igual, yo en el campo tengo trabajo todos los días, no paré nunca. En ese aspecto siguió todo normal con el tema del coronavirus, pero lo que si extraño y que no podemos hacer es ir Tucumán Rugby. Sobre todo con los chicos, me había enganchado bastante con el tema de la M16, y después me tocó todo este parate. Sobre todo porque vivo casi pegado al club y es gran parte de mi vida, y lo extraño horrores".

1662020 f2 nota tapon lombardi tucumán y santa fe rugby.jpg Tapón Lombardi se mudó al Jardín de la República, y jugó en Tucumán RC. UNO Santa Fe

Sensaciones desde el Jardín de la República

Tapón Lombardi, como todo el mundo lo conoce, contó que "mis comienzos en el rugby fueron un poco caóticos porque mis viejos no me dejaban jugar. Debe haber sido en octava división en La Salle Jobson. Hice octava, novena y de ahí aparecí en cuarta división, con dieciséis o diecisiete años. Ahí me agarró fuerte el gusto por el rugby, el tema del gimnasio bien temprano, tuve mucha constancia, lo que hoy necesita un primera línea. Mis inicios fueron en La Salle y después en SFRC me tocó vivir toda la etapa fundacional".

"Subo a primera y debuto con diecisiete años, que creo que fue en el año 87 siendo juvenil, y después subo y me tocó los seis campeonatos seguidos. Ese plantel es el que más recuerdo, chico, reducido, pero éramos varios primeras líneas. Estaban el Fefe Caputto, Diego Hernández, el Topo Mario Sebastián, y Matute, en la primera etapa. De ahí sube Guillermo Botta, aparece José De Biaggio que venía de jugar de tercera línea. Fue la mejor etapa mía como jugador, como vivencia, como equipo, la verdad es que fue increíble" comentó el exintegrante de los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

Justamente, sobre su paso por el seleccionado recordó que "en el seleccionado me tocó jugar con Juan Carlos Sal, con Clement, Torres, y después estaba el Fefe, Guille Botta, y Diego Hernández. Con lo cual te diría que cuando me tocó jugar el feeling venía con los chicos del club, con Fefe nos mirábamos y ya sabíamos como íbamos a reaccionar y lo que íbamos a hacer. Nos conocíamos de memoria, con lo cual en el seleccionado éramos los mismos que lo hacíamos en el club".

1662020 f3 nota tapon lombardi tucumán y santa fe rugby.jpg Lombardi integró el plantel multicampeón de Santa Fe Rugby Club. UNO Santa Fe

"Entrenadores tuve muchos, y siempre los recuerdo, en juveniles lo tuve a Raúl De Biaggio, a José Luis Gallo, a Carlitos Ramos, y después cuando subo al plantel superior eran jugadores ellos, menos Raúl, que si nos entrenaba. Así que te diría en ese aspecto la persona que nos marcó fue Raúl De Biaggio, nos enseñó, aparte del juego, la dureza y la firmeza para entrenar. También el Cabezón Patrizi, primero me entrenaron varios ellos, y después jugué. Me tocó su etapa hasta que me vine a Tucumán" explicó Lombardi, nacido en Santa Fe pero actualmente viviendo en la provincia de Tucumán.

Agregó que "no me puedo olvidar de mucha gente del club que siempre me ayudó como Patricio Favre y Julio David, tipos que estaban fuera de los entrenadores, pero siempre estaban ayudando, dando una mano, orientándote, por eso recuerdo mucho al Hebreo, porque me llamaba me venía a buscar, me tenía muy presente. Igual Patricio, que me volvía loco, pero con el cual tenemos una gran relación".

En cuanto a que tienen en común SFRC y Tucumán RC; Tapón expresó que "Santa Fe Rugby y Tucumán Rugby tienen mucho en común. La base de todo sigue siendo la amistad, las relaciones, el valor a la camiseta, a la institución, el respeto a los valores del club, así que en ese aspecto es lo mismo. Cuando vine, me tocó la época dorada de Tucumán RC, éramos quince primeras líneas que disputábamos el puesto. Yo venía de SFRC de ser seis años campeón, y me comí casi un año y medio para jugar el primer partido en primera. A partir del año 99 fui titular, por el caudal y la calidad de jugadores. Se vive un poco más intenso acá, pero por la cantidad de gente".