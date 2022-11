Tarantini por UNO Santa Fe: "Argentina depende de sí misma"

• LEER MÁS: Gustavo López con UNO Santa Fe: "Le tengo fe a la Selección"

"La Selección venía ganando todo y era maravillosa. Era quizás la mejor del mundo y recibió un golpe, pero de jugar no se olvida", agregó.

El recuerdo de Diego Maradona

Este viernes se cumplen dos años del fallecimiento de Diego Maradona y Conejo contó una de las tanta anécdotas: "Pasó cuando hacía de Cebollita y hacía jueguitos. Yo había debutado en Boca y me habían regulado unos botines y se los di. Un día durante el Mundial del 82, me los devolvió, pero unos nuevos. Diego no se olvidaba de nada y nosotros nunca nos olvidamos de él".