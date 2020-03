Taverna: "En el sudoeste francés el virus no está muy presente"

El ex integrante del seleccionado de la USR destacó que el rugby francés está paralizado.

La cuestión del coronavirus ha pegado fuerte en toda Europa. Particularmente en Francia, las competencias de rugby fueron suspendidas por parte de la Federación Francesa. Una medida dispuesta a partir de las disposiciones del gobierno francés.

El santafesino Mariano Taverna es el head coach del plantel superior del RCAV Rugby Club Aubenas Vals, el cual participa de la tercera división del certamen, y se encuentra ubicado en Aubenas, la cual es una población en la región de Ródano-Alpes, en el distrito de Privas y cantón de Aubenas.

"En principio nosotros estamos bien, mi familia ninguno está enfermo, así que eso es lo más importante. La salud es lo más importante así que estamos confinados todos desde el martes" le dijo Mariano Taverna a UNO Santa Fe desde Francia.

El rugbier formado en Atlético Brown de San Vicente destacó: "La semana pasada el presidente de Francia dio el primer anuncio en el cual visto cómo avanzaba la epidemia, se comenzaron a tomar medidas drásticas, por ejemplo evitando el agrupamiento de gente, reuniones, y luego ya todas las federaciones deportivas, suspendieron competencia y entrenamientos".

2032020 f2 chiqui taverna en francia rcav.jpg Chiqui Taverna es oriundo de San Vicente y jugó mucho tiempo en Uni de Santa Fe. Gentileza RCAV Press

"En lo que concierne a nosotros, que dependemos de la Federación Francesa de Rugby anuló todas las competencias. También se paró fútbol, básquet, y handball, tanto en lo que hace a los entrenamientos como las competencias oficiales. El lunes pasado se suspendieron las clases. Igualmente, nuestra región no es una de las más tocadas, yo estoy en el sudoeste francés y no está muy presente el virus", señaló Chiqui Taverna exintegrante del plantel superior de Universitario de Santa Fe.

El sanvicentino manifestó que "sí hay regiones como el este de Francia está bastante afectado, y con los hospitales saturados. El sábado próximo pasado, hubo un anuncio del ministro del interior, por el cual se procedió a cerrar bares y restaurantes de todo el país. Como la gente no obedeció, y se siguió viendo en bares, pubs y parques, entonces sacaron una medida obligando al confinamiento. Allí salió la policía y la gendarmería a la calle y obligatoriamente para salir hay que justificar la razón".

2032020 f3 chiqui taverna en francia rcav.jpg El ex integrante del seleccionado de la USR destacó que el rugby francés está paralizado. Gentileza RCAV Press

Un Cuervo en tierras francesas

"En nuestro club en particular está un período bastante complicado, porque estamos en el final del campeonato, y con el tema de la renovación de los contratos en el medio. Hay muchos jugadores, y nos tuvimos que adaptar con el staff a hacer tele trabajo. Se le dejó a los chicos un plan de trabajo para mantenerse en forma, porque no sabemos cuando va a volver a arrancar la actividad rugbística y deportiva oficial" destacó el ex jugador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Ante la consulta como se vive estos momentos, Taverna señaló que "por ahora un día nuestro venía normal, pero desde esta semana que comenzó el confinamiento, los chicos tratamos que trabajen en casa. Hay una aplicación de la escuela de uno mis hijos que está en segundo grado, en el cual le dan tareas tres veces por semana. Mi señora es profesora de Español, y le manda los deberes vía electrónica. En mi caso estoy en contacto con los dirigentes y el staff pero todo por las comunicaciones vía internet".

Finalmente, en relación al presente del RCAV en el torneo francés explicó que "en lo deportivo veníamos bien, estamos en una buena temporada, con dos partidos perdidos en el campeonato, lo cual es algo bueno. Estamos en tercera división francesa, el grupo en donde jugamos son cuatro zonas de doce equipos, hay equipo con mucho poderío económico, y pudimos pelearle de igual a igual en la cancha. Veníamos con una buena base de trabajo y se cortó todo. En lo particular ya hace dos años que estoy entrenando, luego de haber jugado seis en este club, con lo cual ya llevo ocho años".