El fin de semana había arrancado bien para Gastón Leonardo Rossi, porque en el primer entrenamiento del viernes había terminado segundo, detrás de Matías Rodríguez a solamente 850 centésimas. En el segundo ensayo en el circuito nicoleño con la Toro número 17 del Octanos Competición quedó sexto, y en el tercer entrenamiento finalizó quinto. Incluso en la clasificación general Rossi quedó octavo con una buena performance.

image.png Gastón Rossi finalizó 6° en la primera final pero no pudo en la segunda aunque igualmente quedó satisfecho con el debut.

No hay dudas que el balance de Gastón de la primera fecha fue más que positivo, sobre todo teniendo en cuenta que era una camioneta nueva y un circuito desconocido y logró pelear bien adelante. El proyecto con el equipo Octanos Competición, y el Fiat Racing Team."El balance del fin de semana, al margen del problema mecánico que tuve en la segunda final, que no me dejó largar, creo que fue muy bueno. La verdad es que hasta ese momento, al ser una camioneta armada toda de cero, con la nueva categoría fue realmente bueno" le dijo Gastón Leonardo Rossi a UNO Santa Fe.

El piloto santafesino que compitió en la TC Pick Up en San Nicolás explicó que "hasta ese momento no había tenido inconvenientes mecánicos de ningún tipo, había podido girar todas las vueltas de todas las tandas del fin de semana, y la verdad que el rendimiento fue muy bueno. Creo que de no haber tenido este asunto en la segunda final estábamos para pelear en el top 5 o siendo un poco más competitivo".

Agregó que "estoy muy contento con el trabajo que realizó el equipo, la presentación de las tres camionetas Toro fueron espectaculares. Ahora solamente hay que mejorar, ya sabemos cuales son los puntos que debemos mejorar, ya los tenemos identificados, con lo cual creo que de acá en más creo que el camino será para terminar más arriba".

image.png El santafesino fue el campeón del TC Pick Up virtual y sueña con repetir en el certamen real.

"Con la camioneta me sentí muy cómodo de entrada, obviamente que fuimos haciendo algunas modificaciones para que me vaya sintiendo mejor. Pero la verdad que la primera vuelta que dí, la primera tanda de entrenamientos me sentí bárbaro y cómodo. La camioneta tiene mucho potencial, tiene cosas para mejorar, pero la base es muy buena porque ya fuimos competitivos. Sabemos que tenemos margen de mejoras, y creo que en condiciones normales vamos a terminar el año peleando el campeonato" destacó el volante de nuestra capital de 30 años de edad.

Respecto al trazado de San Nicolás donde compitió el fin de semana, Rossi señaló que "la verdad es que al no conocerlo corría con mucha desventaja desde el principio. Pero a medida que fueron pasando los entrenamientos, la clasificación y la final, sobre todo para la segunda final, porque ya me sentía cómodo con el equipo, con mucha confianza, pero lamentablemente ese problema mecánico, que fue una pinchadura en el radeador no me dejó largar y cerrar el fin de semana de la mejor manera".