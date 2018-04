"Tenemos un comienzo muy duro"

Este fin de semana se pondrá en marcha la XIX° edición del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. En los últimos años se ha convertido en uno de los equipos que más evolucionado, y que ha adquirido un gran protagonismo.





Nos referimos a CRAI , que este año presenta un cambio en su estructura deportiva, ya que Federico Fernández y Alejandro Capobianco, reemplazaron al doctor Luciano Bordón como head coach del plantel superior de la entidad Gitana.





El debut de la escuadra de la autopista será el sábado 28 de abril, a partir de las 16, frente al CRAR de Rafaela, y posteriormente, jugará el 12 de mayo, frente a Santa Fe Rugby Club , el clásico, en condición de visitante. En la continuidad del interuniones, recibirá a Estudiantes de Paraná, y visitará a GER en el parque de la Independencia.





El conjunto Gitano tiene como capitán al segunda línea José Dogliani, quien muy deferentemente se prestó al diálogo con Ovación, y sobre lo que se viene para CRAI, expresó que "Estamos por ahí con algunas bajas, por algunos jugadores lesionados, pero bien, con muchas expectativas, muy contentos por lo que se viene, entusiasmado, y con muchas ganas de arrancar".





En cuanto a la participación en competencias nacionales, si bien queda el cruce frente a San Ignacio el sábado 5, el Dogo, comentó que "El Torneo del Interior fue totalmente de prueba para ver los jugadores con los que contamos, en este momento ya estamos bastante acomodados en nuestro juego, y con muchas ilusiones de comenzar este campeonato que es tan lindo".





Ante la consulta de como analiza el fixture que le tocó a CRAI, el integrante del seleccionado mayor de la USR, opinó que "Será un comienzo muy duro, pero creo que nos va a venir muy bien para marcar para que estamos. Otras temporadas capaz que se iniciaba un poco menos complicado, pero cuando te medías con un equipo de fuste, no sabíamos como afrontar los partidos. Ahora desde el momento cero arrancamos con equipos dificiles, duros, que nos va a venir muy bien para agarrar ritmo".





En relación al cambio de entrenadores, Dogliani expresó que "creo que fue positivo, son dos entrenadores del club, donde todos los conocemos, siempre tuvimos buena relación, y es un staff con el que podés charlar las cosas. Son abiertos, cada inquietud que pueda llegar a tener el jugador se pueden conversar, y ello valoran nuestras inquietudes, y se decide lo mejor para todos. La relación con el plantel es buena, lo cual es positivo".





En cuanto a que objetivos se plantean para afrontar el Regional del Litoral 2018, sostuvo que "el objetivo que tenemos es siempre crecer, desde el juego, como equipo, creo que si nosotros nos proponemos cosas claras no tenemos techo. Siempre tenemos pensado en crecer y ser un buen grupo humano, la idea es volver a lograr un plantel que hable el mismo idioma y que valoren el sacrificio y la actitud. No tenemos como meta llegar a la final four, o estar en un lugar de la definición, solamente hacer lo mejor para llegar lo más arriba posible".





Finalmente, y en virtud a los cambios para la constitución del scrum, el experimentado segunda línea santafesino, comentó que "El año pasado se jugaba de una forma, este año se cambia de modalidad, cuesta adaptarse, pero es como todo. Como cuando cambias las señas en el line out, o un código de jugada, que al principio cuesta mucho, pero después con el trabajo lo vas resolviendo. Los chicos tienen claro que nos viene bien, a nosotros nos sirve porque nos gusta sacar rápido la pelota a partir del scrum. Nos conviene, nos viene bien, y estamos contentos".