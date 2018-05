"Tengo una alegría muy grande"

Santa Fe Rugby Club ganó un clásico memorable. Fue por 29 a 25, ante CRAI , en su propia casa, en cancha dos, el cual será un dato que no pasará nunca desapercibido. Hacía un par de años que los Tricolores no se adjudicaban el derby en condición de local.





Fue en la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral 2018, ante un gran marco de público, y con buenas actuaciones, en un contexto de mucha paridad y marcado equilibrio, que quedó en poder del equipo que supo como definirlo.





Va a quedar en la historia como el clásico de la cancha 2. El que dió vuelta, con el barro, un terreno de juego pesado, con el try del jóven Valentín Fernández, en el momento clave. El público local lo festejó como se lo merecía, un derby que no se olvidará, porque sumó emoción, tries, y épica.





Terminó siendo uno de los jugadores determinantes del derby santafesino. Nos referimos al back Valentín Fernández, que con 18 años de edad, logró que Santa Fe Rugby se quede con la emoción máxima del rugby y del deporte, vencer al clásico rival. Ya había debutado en primera, pero lo hizo en la final del Torneo Aperutra en Esperanza, ante Alma Juniors , ya ahí había mostrado sus virtudes y capacidad.





El inside de la escuadra de Sauce Viejo, explicó que "estoy muy contento, el preparador físico, Carlitos Ávalos, me dice un día antes, acordate que vas a hacer el try de la victoria. Por suerte se me dió y estoy muy satisfecho".





15518 F02 sfrc.jpg







Posteriormente, sostuvo que "el jueves pasado no pude ir a entrenar y cuando me dijeron que iba a ir de suplente del equipo de primera, me puse muy contento, porque pensé que no iba a tener la oportunidad, pero bueno, agradezco la confianza de todos y el apoyo de mis compañeros"





"Hace un mes estaba jugando con Salta en cancha tres, con el seleccionado de M18, ahora me tocó estar acá con el equipo de primera de mi club, tuve la fortuna de hacer el último try, en realidad de apoyarlo, porque el resto lo hizo todo el equipo", en obvia referencia a que formó parte y fue protagonista del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby que participó del Campeonato Argentino.





Sobre el momento que le tocó entrar en el derby ante los Gitanos, expresó que "Jugué diez minutos, no me cansé mucho que digamos, pero bueno, nos vamos contentos porque ganamos un partido importante y nada menos que el clásico. Hace diez años que miraba esta clase de partidos, y ahora me tocó estar adentro, y por eso estoy muy contento".





15518 f03 sfrc.jpg







"Quiero agradecer a todo el plantel superior, por el apoyo que me dieron, esto es un momento que no te olvidas nunca más. Fue un partido muy duro, muy parejo, estaba para cualquiera, nosotros tuvimos la oportunidad de marcar en el momento justo y quedarnos con el triunfo", destacó Valentín Fernández, luego de la victoria de SFRC en el clásico ante CRAI.





Aunque van apenas dos fechas, con este triunfo, Santa Fe Rugby Club se ubica en la séptima posición de la tabla de colocaciones, junto al CRAR de Rafaela, suma 4 puntos. En la continuidad de su participación en el interuniones litoraleño, el próximo fin de semana recibirá justamente al CRAR, y luego, recién el el 2 de junio, deberá visitar a Estudiantes en la capital entrerriana. En la quinta fecha, en Sauce Viejo, será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Rosario.