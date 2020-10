Está en un sueño, pero más despierta que nunca. Por eso hace lo que hace. Por eso escribe la historia. Grande para ella y más inmensa para todo el tenis femenino argentino. Sí, en su primer Roland Garros, la rosarina Nadia Podoroska (131° del mundo) sacude las estructuras de la lógica y está en los octavos final de París tras vencer en un partido durísimo pero formidable a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (161, ex Top 30) a la que venció por 6/3 y 6/2 en una hora y 39 minutos de juego. Desde Gisela Dulko en 2011 que no había una argentina en la cuarta ronda de un Grand Slam. Y otro dato arrollador: con este resultado, la Rusa rosarina será Top 100, algo que una tenista nacional no lograba desde 2013 y tenista Nº 1 de Latinoamérica. Maravilloso andar, por donde se lo mire.