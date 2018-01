Tiembla Nadur ante la chance de que se frustre el pase de Romero Gamarra

La referencia de Nadur tiene un destinatario exclusivo, el empresario Simonian, quien "se metió en el medio" de las negociaciones que llevaban adelante la dirigencia y New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Según el presidente, el supuesto apoderado del jugador, de recordada vinculación con otro ex titular del club , Carlos Babington, "está haciendo todo lo posible para bloquear la transferencia", según contó en declaraciones a Closs Continental (AM 590).