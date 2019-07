Tiempo de definiciones en el hockey regional

Este fin de semana se pondrá en marcha la definición en el hockey interasociaciones. En el Torneo Dos Orillas femenino que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey.

La acción se dividirá entre sábado y lunes, y entre encuentros a disputarse en nuestra capital, y otros en la capital entrerriana. En la divisional reserva, en la Tortuguita, a las 15, jugarán La Salle Jobson con Talleres, y a las 16.30, El Quillá A con Santa Fe Rugby.

Por el 5° al 8° puesto, en el Plumazo, a las 15, jugarán Estudiantes con Hípico de Concordia, y a las 16.30, Paraná Rowing con Banco Provincial.

En Sub 14, en la Tortuguita, a las 9, El Quillá jugará con Banco Provincial, y a las 10.15, Santa Fe RC con Estudiantes Negro. En Sub 18, a l as 11.30, se medirán El Quillá A con Hípico de Concordia, y a las 12.45, Estudiantes Negro con Talleres.

En Sub 18, del 5° al 8° lugar, a las 11.30, en el Plumazo, Santa Fe Rugby jugará con La Salle Jobson, y a las 12.45, Banco Provincial lo hará con Rowing. En Sub 14, a las 9, Hípico de Concordia se medirá con La Salle, y a las 10.15, Talleres con Rowing.

En Sub 16, el lunes 17, a las 9, en la Tortuguita, Estudiantes Negro jugará con Hípico de Concordia, y a las 10.30, Santa Fe Rugby lo hará con Talleres. Los cruces del 5° al 8° lugar serán en el sintético de agua, a las 9, jugarán Banco Provincial con La Salle Jobson, y a las 10.30, El Quillá A con Rowing.

Más actividades

En cuanto a las semifinales de la copa de Plata, en el sintético de la ASH, en Sub 14, a las 9, jugarán Alma Juniors con CRAI, y a las 10.15, Paracao con Unión Agrarios de Cerrito. En Sub 18, a las 11.30, se medirán CRAR con Paraná Hockey, y a las 12.45, Alma Juniors con Paracao.

En reserva, a las 15, CRAI jugara con Estudiantes B, y a las 16.30, Paracao lo hará con Paraná Hockey Club.

En los play offs del 5° al 8° lugar, en el sintético de agua, en Sub 14, a las 9, jugarán Paraná Hockey con Estudiantes B, y CRAR con Universitario de Santa Fe. En Sub 18, a las 11.30, CRAI con Unión Agrararios de Cerrito, y a las 12.45, Universitario con Estudiantes B.

En reserva, a las 15, se medirán CRAR con Unión Agrarios, y a las 16.30, Alma Juniors de Esperanza lo hará con Universitario.

En Sub 16, el lunes 17, en el sintético de la ASH, a las 9, jugarán Alma Juniors con CRAR, y a las 10.30, lo harán Paracao con Paraná Hockey. En los cruces del 5° al 8° lugar, en Sub 16, a las 9, Unión Agrarios jugará con CRAI, y a las 10.30, Estudiantes B con Universitario.