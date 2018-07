Tiempo de definiciones en el interasociaciones de damas

Tal como estaba previsto se disputaron las semifinales del Torneo Dos Orillas de Damas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina de Hockey y la Asociación Paranaense. Los triunfos conseguidos en la vecina capital provincial por La Salle Jobson y El Quillá los puso en el cotejo definitorio.





En la Zona Campeonato, en la sección El Plumazo, La Salle Jobson derrotó por 2 a 1 a Santa Fe Rugby Club , con goles de Josefina Salamano y Rocío Helbling, mientras que para las derrotadas lo concretó Lucila Patrizi. En la sección la Tortuguita, El Quillá se impuso a Estudiantes Negro por 4 a 2, con goles de Yoana Aguilera y Candela Carosso.





En consecuencia, las lasallanas y las tiburonas se volverá a ver las caras en una definición al igual que sucedió el año pasado. El partido final será en el sintético de agua, a partir de las 17. A la misma hora, por el tercer y cuarto puesto, en el sintético de la ASH, lo harán Santa Fe Rugby con Estudiantes de Paraná.





En la división reserva, La Salle Jobson igualó 0 a 0 con Estudiantes de Paraná, mientras que Talleres de Paraná se impuso a El Quillá por 2 a 1. La final la protagonizarán Talleres con La Salle, y por el tercer y cuarto puesto, lo harán El Quillá con Estudiantes. En Sub 18, Hípico de Concordia se impuso a Talleres por 2 a 1, y El Quillá a Alma Juniors por 3 a 2. La final la protagonizarán El Quillá con Hípico, y por el tercer lugar, lo harán Alma Juniors con Talleres de Paraná.





En Sub 16, Estudiantes derrotó a Hípico de Concordia por 2 a 1, y Talleres de Paraná por 4 a 0 a El Quillá. Este domingo jugarán la final CAE con Talleres, y por el tercer lugar, Hípico con El Quillá. En Sub 14, El Quillá superó a Alma Juniors por 1 a 0, mientras que Hípico goleó por 4 a 2 a Estudiantes. La final la animarán El Quillá con Hípico, y por el tercer puesto, lo harán Alma Juniors con Estudiantes. En Sub 12, Talleres le ganó a Banco por 1 a 0, y El Quillá igualó con Rowing 1 a 1. La final será entre Talleres con El Quillá, en tanto que por el tercer lugar, lo harán Banco con Rowing.





8718 F2 HOCKEY.JPG.jpg







Más información

En la Zona Estímulo de la competencia interasociaciones, CRAR de Rafaela, que había sido el elenco más regular, perdió el invicto, y cayó por 1 a 0 frente a Paracao. Por su parte, Universitario hizo lo propio con El Quillá B por 1 a 0. En consecuencia, la final será este domingo a las 17, entre Paracao con Universitario en cancha de Paracao, mientras que en Talleres, a la misma hora, por el tercer puesto, lo harán CRAR de Rafaela con El Quillá B.





En reserva, CRAR derrotó a Universitario por 3 a 1, y El Quillá B hizo lo propio con Paracao por 3 a 0. La final será entre CRAR con El Quillá B, mientras que por el tercer lugar, lo harán Universitario con Paracao. En Sub 18, Paracao venció a Talleres Blanco por 1 a 0, y CRAR a Tilcara por 2 a 0. La final será entre CRAR con Paracao, y por el tercer lugar, Talleres Blanco con Tilcara.





En categoría Sub 16, Atlético Franck doblegó a CRAR de Rafaela por 3 a 2, mientras que CUAC hizo lo propio con Paracao pero por 2 a 1. La final será entre Atlético Franck con CUAC, y por el tercer puesto, Paracao con CRAR. En Sub 12, Colón de Santa Fe y Atlético Franck igualaron 0 a 0, mientras que CUAC hizo lo propio con Paracao por 2 a 1. La final la animarán Colón de Santa Fe con CUAC y por el tercer puesto, lo harán Atlético Franck con Paracao.