Tomás Chancalay: "Colón es prácticamente mi casa"

Tomás Chancalay está de vuelta. Dejó en el pasado una lesión post Mundial de Rusia donde fue sparring y ahora, ya recuperado, busca ganar terreno nuevamente entre los 11 de Colón de Santa Fe. Es más, ya el pasado fin de semana vio acción desde el banco en el 0-0 frente a Unión en el derby santafesino.





Ovación se metió en la intimidad del vialense quien repasó el Mundial, habló de la Selección Sub 20 y analizó su presente en el Sabalero.





"Gracias a Dios las cosas van saliendo bastante bien. Tuve una lesión que me complicó un poco y no estaba jugando tanto, pero todo sigue bien como venía", dijo el entrerriano de 19 años que de Arsenal a los 7 años se mudó a Colón.





Chancalay fue sparring del seleccionado mayor en el Mundial de Rusia, una experiencia brillante por donde se la mire. Lástima el regreso que fue con una dolencia que lo alejó de las canchas. "Cuando volví de Rusia me desgarré y me estuve unos días afuera. Después de la lesión me costó entrar de nuevo en el equipo. Encima Colón jugó muy bien ante San Pablo entonces había que esperar la oportunidad. Gracias a Dios los otros días en el clásico pude volver a jugar y sumar de nuevo minutos".





Rusia 2018, Lionel Messi, Argentina . Un combo para aprender sin dudas, más allá del resultado de la Mayor. "Para nosotros fue una experiencia muy linda y nos ayuda mucho para aprender a los que somos chicos . Nos queda mucha experiencia y aprendizaje. Nosotros ayudamos desde nos toca", dijo y agregó: "La situación fue complicada para la selección y obviamente para Messi que es un referente, el mayor que tenemos. La verdad que no hablamos mucho porque no queríamos molestar. Es respeto, no molestamos porque tienen millones de cosas en la cabeza y no para molestar en un Mundial. El torneo es corto y todo el tiempo tenés que pensar en eso".





Para Tomás Colón es muy especial. "El hincha de Colón quiere muchísimo al club y siempre nos apoyan mucho y a mi en particular me tienen mucho aprecio porque hice las inferiores acá. Estoy desde los 7 años acá y Colón es prácticamente mi casa", confesó e insistió: "Con Patronato estuve, pero no jugué. La verdad que natural. Nunca tuve mucho sentimiento por Patronato. No me cambia mucho. Si alguna vez me voy de Colón y vuelvo eso sí sería especial".





