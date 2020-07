Tomi Longo: "Veo complicado que se juegue el Regional"

La pandemia por el covid-19 provocó la inactividad en todos las disciplinas deportivas, y los clubes de rugby no fueron la excepción. A la suspensión de las competencia se sumó el cierre de las instituciones como consecuencia de la cuarentena dispuesta por las autoridades sanitarias gubernamentales.

Casi cien días pasaron para que Santa Fe Rugby Club pueda volver a los entrenamientos, primero fue el turno del gimnasio, y luego, las prácticas en el anexo ubicado en el predio del Card, en el sur de la capital provincial, con un apego estricto a los protocolos aprobados por la UAR, la USR y el municipio local.

"De la cuarentena los primeros días fueron los más duros, a mi en lo personal me agarró bastante de sorpresa. Sobre todo porque el fin de semana que se paralizó todo jugábamos la primera fecha con Estudiantes de Paraná, pero el viernes previo se suspendió todo" le dijo Tomás Longo a UNO Santa Fe.

image.png

El tercera línea y referente del plantel superior de Santa Fe Rugby consideró que "Las primeras semanas se me hicieron difíciles, justamente había que entender que no íbamos a poder entrenar, que no podíamos jugar, y tampoco poder salir se hizo complicado, pero se pasó como se pudo en casa, los profes nos mandaron actividades para trabajar en casa, cada uno como podía. También estudiando y entrenando dentro de mi casa".

"Los tres meses sin poder entrenar fue duro, las primeras semanas estaba más motivado, los profesores nos mandaron los trabajos y los hacíamos siempre bien. Con el correr de los días la motivación se fue apagando, porque uno veía que la situación se complicaba, y no se producía la vuelta tan rápido como por ahí pensábamos. Hicimos varias reuniones por zoom como para mantenernos juntos, y vernos las caras" expresó el ex capitán de la escuadra de Sauce Viejo sobre los casi cien días sin entrenamientos.

El regreso a los entrenamientos

En relación a la vuelta a las prácticas, Tomi Longo destacó que "hace unas semanas que en la ciudad se abrieron los gimnasios, así que con eso ya pudimos arrancar hace un tiempo. Al principio pudimos salir a correr cuando se habilitó y el pasado sábado tuvimos el primer entrenamientos todos juntos en el predio. Todos teníamos muchas ganas, para lo cual se esperó un montón".

Agregó que "estuvo muy bueno, se cumplieron todos los protocolos, cada uno sabía los requisitos que había que cumplir porque nos habían mandado la información previamente. También las precauciones que debíamos tener, sobre todo el ir con el barbijo, tomar la temperatura en el ingreso al anexo, hacer la declaración jurada, y cumplir con todas las indicaciones para que el entrenamiento sea lo más seguro posible".

image.png

"Antes de arrancar con el gimnasio y con los entrenamientos en el anexo, mantuvimos una reunión por zoom, en el cual los entrenadores nos explicaron bien todos los protocolos, y todas las precauciones que cada uno debía tomar para poder volver a entrenar. Se dio bastante bien, y estuvo muy bueno" también expresó el tercera línea de SFRC.

Más consideraciones

"En lo referido al protocolo nos dividieron en grupos, tanto en el gimnasio como en el entrenamiento en el campo de juego. Uno siempre entrena con ese mismo grupo, entonces se reduce mucho el contacto con el resto de los jugadores. Entonces nos dividieron en ocho grupos, las dos canchas en ocho grandes parcelas, y cada equipo pertenecía a ese cuadrado. Ese mismo grupo va todo junto al gimnasio, entonces el contacto se achica demasiado" sostuvo el ex tercera línea del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png

En cuanto a que torneo se puede llegar a jugar consideró que "Antes de empezar a pensar en una competencia, necesitamos una base de entrenamiento grande. Uno o dos meses de pretemporada, porque este tiempo sin entrenar a la mayoría nos pasaron la factura, y no creo que se puede para prevenir lesiones jugar de un día para el otro, no es lo más seguro. Realmente no se como se estará manejando la cuestión dirigencialmente o entre los clubes, pero no sabemos nada si se va a jugar algo este año o pasa todo para el que viene".

"Es muy complicado que se haga el torneo con Rosario y con Entre Ríos, porque la situación en las ciudades es muy diferente, hay algunas con contagios, y hay otras que no, entonces me parece que está dificil avisorar una competencia. Ojalá que se pueda volver a jugar, pero lo veo muy complicado, a lo mejor en uno o dos meses podamos estar jugando, es lo que todos queremos, pero se disparan los contagios y se frena todo de nuevo. Ojalá que eso no pase, y podamos volver a jugar pronto", finalizó Tomás Longo, uno de los jugadores más importantes del plantel superior del múltiple campeón santafesino.