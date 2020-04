Toni Kukoc criticó la serie "The Last Dance"

Toni Kukoc, apuntó este sábado contra la serie The Last Dance, que relata la historia de Michael Jordan y los títulos en la franquicia en la NBA, por buscar "culpables" de por qué no ganaron "más".

"Espero que los próximos episodios sean más brillantes y que la serie mejore. O, por lo menos, que se vea la parte de celebración en vez de buscar culpables o preguntarse por qué no se ganaron 10 títulos o más. El mundo fue muy feliz cuando todo aquello ocurrió y no sé por qué hay gente a la que le molesta″, dijo en una entrevista con NBC.

Kukoc llegó a los Bulls en la temporada 1993-1994 tras ser electo en el Draft de 1990 y conquistó tres anillos con el equipo liderado por Michael Jordan y Scottie Pippen.

De hecho, el croata defendió al criticado manager general de la franquicia, Jerry Krause y relató: "Jerry siempre me decía lo mismo: 'No tienes ni idea de lo que tenemos: un entrenador increíble, buenos veteranos como John Paxson y Bill Cartwright, dos superatletas como Jordan y Pippen".

En la serie, que sumará los capítulos 3 y 4 el lunes por Netflix, se lo ve a Krause como el "villano" contra los jugadores y el entrenador Phil Jackson.

"Se lo pasaba bien hablando de todos ellos, lo disfrutaba. Nunca decía: 'Yo he construido este equipo, yo he hecho esto y aquello'. No. Siempre lo hacía poniendo en valor a los Bulls como organización. La gente que no estaba allí ya asume una opinión: 'Su ego se metió por medio y por eso destrozó la dinastía'. Ya no es que no aprecien lo que hizo, es que quieren destrozarlo", concluyó Kukoc.