Torneo 2020: hay equipos que se niegan a jugar los Clásicos

River y Boca alzaron la bandera primero. Los equipos más importantes del país se niegan a jugar una fecha de clásicos tal como se planifica en los borradores sobre el próximo torneo que se iniciará cuando la pandemia lo permita con el formato de Liga Profesional. Ya hay entre cuatro y cinco clubes que manifestaron su disconformidad con el desarrollo de la jornada especial en el torneo que se disputará en los últimos meses de este año.

Ocurre que, en el borrador de campeonato que dio a conocer Doble Amarilla, la intención para el torneo que se jugará en el último trimestre es que haya fecha "interzonal". Se desarrollaría en la Zona Clasificación, donde todos los equipos disputarían siete partidos (ida y vuelta más fecha de clásicos). La jornada, además, es uno de los pedidos de la TV.

image.png Boca y River serían dos de los equipos de la Liga que se negarían a jugar los Clásicos en el Torneo 2020.

Según le confirmaron a este portal, hubo un debate intenso por el tema en las últimas horas. En el mismo, desde la Liga Profesional y otros clubes explicaron que la fecha de clásicos es necesaria para generar un incremento en el número de abonados y fortalecer el fútbol argentino como producto.

Además de River y Boca, mostraron su firme oposición Rosario Central y Estudiantes. Un caso curioso ocurrió con Newell's. En la reunión de la comisión de competencia el representante de Central aseguró que Newell's también se oponía a jugar una fecha con clásicos. Como el representante "leproso" en el zoom no desmintió se dio por sentado que tampoco acompañaban la postura. Sin embargo, desde la dirigencia rojinegra aclararon a Doble Amarilla que aún no tienen postura fijada al respecto con lo cual no cierran la puerta a disputar el clásico rosarino.

Habrá que ver si la postura de los "anti-clásico" prima o si finalmente, por cuestiones económicas, se termina por imponer la postura de la mayoría. Hoy está claro que, la tv, los hinchas y la mayoría de los clubes sí quieren clásico.

Fuente: Doble Amarilla