Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Entre el martes y el jueves se desarrollará la fecha 7, primera de la segunda rueda, del Torneo Oficial Prefederal. Todo el programa de partidos.

31 de agosto 2025 · 14:05hs
Entre martes 2 y jueves 4 de septiembre se disputará la Fecha 7, primera de las revanchas, en el Torneo Oficial Prefederal.

El canal de Youtube ASB transmitirá el cotejo entre Banco y Colón (SJ). Cabe consignar que el jueves se tachará el único asterisco pendiente en el Ángel Malvicino.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

ZONA A

Martes 2 de septiembre

21.30 Unión B vs. Almagro A

21.30 Rivadavia Juniors vs. El Quillá

Jueves 4 de septiembre

21.30 Sanjustino vs. CUST A

21.30 Unión B vs. El Quillá (pendiente fecha 3)

Posiciones: Almagro A 12 (6-0); Unión B 9 (4-1); Sanjustino 9 (3-3); Rivadavia 8 (2-4); El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)

ZONA B

Martes 2 de septiembre

21.30 Regatas (SF) vs. Gimnasia

Miércoles 3 de septiembre

21.30 Banco vs. Colón (SJ) (por canal Youtube ASB)

Jueves 4 de septiembre

21.30 Alma Juniors vs. Unión A

Posiciones Zona B: Gimnasia 11 (5-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 7 (1-5){

Fuente: ASB

Torneo Oficial Prefederal ASB
