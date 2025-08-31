Entre martes 2 y jueves 4 de septiembre se disputará la Fecha 7, primera de las revanchas, en el Torneo Oficial Prefederal.
Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda
Entre el martes y el jueves se desarrollará la fecha 7, primera de la segunda rueda, del Torneo Oficial Prefederal. Todo el programa de partidos.
Por Ovación
El canal de Youtube ASB transmitirá el cotejo entre Banco y Colón (SJ). Cabe consignar que el jueves se tachará el único asterisco pendiente en el Ángel Malvicino.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7
ZONA A
Martes 2 de septiembre
21.30 Unión B vs. Almagro A
21.30 Rivadavia Juniors vs. El Quillá
Jueves 4 de septiembre
21.30 Sanjustino vs. CUST A
21.30 Unión B vs. El Quillá (pendiente fecha 3)
Posiciones: Almagro A 12 (6-0); Unión B 9 (4-1); Sanjustino 9 (3-3); Rivadavia 8 (2-4); El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)
ZONA B
Martes 2 de septiembre
21.30 Regatas (SF) vs. Gimnasia
Miércoles 3 de septiembre
21.30 Banco vs. Colón (SJ) (por canal Youtube ASB)
Jueves 4 de septiembre
21.30 Alma Juniors vs. Unión A
Posiciones Zona B: Gimnasia 11 (5-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 7 (1-5){
Fuente: ASB