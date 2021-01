Toyota Gazoo Racing Latinoamérica debuta en IMSA

El argentino Julián Santero destacó que "Estoy muy feliz de estar en Daytona para el estreno de la GR Supra GT 4 en el IMSA Michelin Pilot Challenge. Muy contento de ser parte del desarrollo de este gran auto”.

"En el primer contacto con la GRSupra GT4, me siento muy feliz, muy contento, no se puede estar de otra manera, disfrutando de esta experiencia. Giramos unas vueltas, di 8 vueltas, me estoy acostumbrando al auto, un auto diferente que tiene ABS, control de tracción, mucho más blando de suspensión a lo que estamos acostumbrados. Así que estamos enfocados en seguir aprendiendo y evolucionando de acá hasta que tengamos la carrera" sostuvo el piloto oriundo de Guaymallén de 27 años de edad.

Por su parte, Alfredo Najri sostuvo que "Muchas gracias a Toyota Gazoo Racing Latin America por esta oportunidad de competir en IMSA. Siempre ha sido un sueño competir profesionalmente. Así que voy a disfrutar mucho de este gran auto y de este tradicional circuito”.

Finalmente, Javier Quiros expresó que “Estamos en Daytona aguardando con buenas expectativas para la carrera de este viernes. Nuestro objetivo es estar entre los primeros ocho puestos. Es la primera fecha, hay que tener paciencia”.