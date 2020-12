Toyota Gazoo Racing se prepara el Dakar 2021

“Estoy muy contento, es un sueño poder ir a correr la carrera más exigente del mundo con los mejores pilotos de esta disciplina. Estoy muy agradecido a toda mi familia y a Toyota Gazoo Racing Argentina que me apoya para que podamos estar allá. Tener a mi padre como navegante, con la experiencia que tiene, me da tranquilidad y correr en una Hilux que es tan confiable me da aún más seguridad”, afirmó Juan Cruz. La Hilux que manejará Yacopini en la categoría T1.1 es la misma que utilizó Fernando Alonso en el Dakar de este año y está preparada el equipo por Overdrive Racing.