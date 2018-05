Tres nuevos pasajeros a los cuartos de final del Dos Orillas

Este jueves se jugaron 12 partidos correspondientes a los segundos juegos de cada serie, todos involucrados al certamen Dos Orillas "Dos Hermanas".

En A1 hay tres equipos que barrieron sus series y se metieron en los cuartos de final. Rivadavia A sacó chapa en Paraná y superó a Recreativo A; Regatas SF salió victorioso del Félix Colombo ante Colón de San Justo; Olimpia se volvió a quedar con el duelo APB ante Unión de Crespo. La única llave que necesitará un tercer juego es la de Almagro A y Ciclista ya que los paranaenses vencieron de local a Las Águilas.

Además en la misma categoría pero por la permanencia República revirtió un díficil juego y superó nuevamente a Echagüe para barrer la serie y permanecer en la elíte. Macabi no pudoe ncasa ante Estudiantes A y la serie necesitará un tercer partido. CUST cayó ante Rowing en el Pay Zumé y deberá disputar una instancia más. En el duelo APB Talleres borró a Estudiantes B a domicilio.

En el ascenso Rivadavia B completó la barrida tras golear a Regatas Coronda en el Cerati y se convirtió en el primer semifinalista en busca del ascenso. Almagro B defendió su reducto ante Banco e igualó en 1 la serie. Mismo caso para Quique, quien se impuso ante Sionista en el duelo APB. Mañana Sanjustino recibe a Paracao buscando empardar la llave.

En el único duelo de la noche por Copa de Bronce San Martín obtuvo su primera alegría de torneo tras imponerse ante Atlético María Grande. Mañana El Quillá y Santa Rosa buscarán cerrar sus series cuando visiten a Patronato y Recreativo B respectivamente.





A continuación el detalle con todos los resultados.

JUEVES 24 DE MAYO - SEGUNDOS JUEGOS DE CADA SERIE

A1 - Reclasificación

Recreativo A 66 - Rivadavia A 79 (31-40) (Serie 2-0)

Colón SJ 75 - Regatas SF 84 (35-43) (Serie 2-0)

Unión Cpo. 62 - Olimpia 67 (28-32) (Serie 2-0)

Ciclista 73 - Almagro A 69 (37-31) (Serie 1-1)

A1 - Permanencia

CUST 48 - Rowing 58 (23-24) (Serie 2-0)

Estudiantes B 57 - Talleres 79 (17-47) (Serie 2-0)

Macabi 58 - Estudiantes A 71 (19-37) (Serie 1-1)

República 83 - Echagüe 76 (30-41) (Serie 2-0)

A2 - Playoffs

Almagro B 63 - Banco SF 51 (34-21) (Serie 1-1)

Quique 79 - Sionista 73 (47-32) (Serie 1-1)

Rivadavia B 81 - Regatas Cda 61 (35-33) (Serie 2-0)

A2 - Copa de Bronce

San Martín 61 - Atl. María Grande 59 (25-21) (Serie 1-1)

VIERNES 25 DE MAYO

21:30 Sanjustino vs. Paracao (A2-Playoffs)

21:30 Patronato vs. El Quillá (A2-Copa de Bronce)

22:00 Recreativo B vs. Santa Rosa (A2-Copa de Bronce)

(*) En caso de ser necesario un tercer juego (en cualquier serie) será el domingo 27 de mayo a las 20hs.