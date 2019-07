Triunfos rosarinos en Grantfield y en Pueblo Esther

New Project

Este sábado 15 de junio, además del triunfo de CRAI sobre Jockey de Rosario 32 a 20 en la capital provincial, los demás cotejos se desarrollaron en la ciudad de Rosario. En Grantfiel, Santa Fe Rugby Club no puede levantar cabeza, y ahora perdió frente a Old Resian por un claro 29 a 8, bajo el arbitraje del rosarino Juan Pablo Spirandelli. Para los tricolores hubo un try y un penal de Tomás Kerz.

En Pueblo Esther, Gimnasia y Esgrima de Rosario se impuso al Paraná Rowing Club por un ajustado 34 a 26, mientras que Estudiantes de Paraná cayó ante el siempre poderoso Duendes RC por 33 a 19.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Old Resian y Gimnasia 19, Jockey Club 18, Duendes 16, CRAI y Estudiantes de Paraná 11, Santa Fe Rugby 6, y Paraná Rowing Club 2.

La próxima fecha, a disputarse el domingo 23, será la sexta y tendrá como principal atractivo el clásico que deberán animar Santa Fe Rugby Club con CRAI en la autopista. Además, Estudiantes recibirá a Old Resian, Rowing lo hará con Duendes, y Jockey con Gimnasia y Esgrima.

En la Zona Reubicación, en barrio las Delicias, Universitario de Santa Fe igualó 10 a 10 con CRAR, mientras que el departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza se impuso a La Salle Jobson por 31 a 12.

En Ibarlucea, Universitario de Rosario doblegó a Logaritmo por 26 s 22, mientras que en Fisherton, Caranchos derrotó a Los Pampas de Rufino por 47 a 5. Por su parte, Provincial de Rosario venció a Tilcara de Paraná 31 a 13.

Las posiciones quedaron de esta manera: Universitario de Rosario 25, Provincial 18, Caranchos y La Salle Jobson 14, Universitario de Santa Fe 13, CRAR de Rafaela 11, Tilcara y Alma Juniors 10, Logaritmo 2 y Los Pampas de Rufino 1.

La próxima fecha jugarán: Tilcara con Alma Juniors, La Salle con Caranchos, Los Pampas con Logaritmo, Uni de Rosario con Uni de Santa Fe y CRAR con Provincial de Rosario.

En Segunda División, en Santo Tomé, Cha Roga igualó con Jockey de Venado Tuerto 19 a 19, mientras que Querandí RC cayó en su visita a Capibá por 19 a 12. En el sector de islas, en el norte de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás Rc derrotó a CUCU 24 a 0.

Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Jockey de Venado Tuerto 42, CUCU y Cha Roga 30, Capibá 15, San Nicolás RC 10 y Querandí RC 2.La próxima fecha, décima y última, jugarán CUCU con Jockey de Venado Tuerto, Querandí RC con Cha Roga y San Nicolás con Capibá.