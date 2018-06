TRV6: Los hermanos Girolami hicieron el 1-2 en Alta Gracia

Un aguerrido comienzo el de la competencia final del Top Race en Alta Gracia, escenario de la quinta fecha.Néstor Girolami (Mercedes) presionó a Matías Rodríguez (Mitsubishi) desde que se puso en marcha la carrera, pero el piloto de San Isidro se mantuvo firme pese a los constantes ataques del oriundo de Isla Verde.Detrás de ellos, Franco Girolami (Mitsubishi) estuvo expectante a los errores y así aprovechar la situación. Sin embargo, Rodríguez tuvo un ritmo contundente, el cual le permitió aferrarse a la primera colocación.No obstante, cuando llegó el momento de ingresar para el recargo de combustible, las posiciones de vanguardia sufrieron variaciones por unos instantes hasta que todos lograron re acomodarse. Fue entonces cuando Rodríguez volvió a ubicarse al frente del pelotón. No obstante, no todo estaba dicho.Un neumático complicó la actuación del piloto de San Isidro y perdió mucho terreno. Por lo tanto, el Bebu no perdió la oportunidad y escaló al primer puesto sin problemas, siendo seguido por su hermano y cruzaron la bandera a cuadros cerrando un 1-2 para los Girolami.Por su parte, Agustín Canapino (Mercedes) cerró una excelente actuación tras arribar en la tercera colocación y subirse al tercer escalón del podio.1 - Néstor Girolami 1h02m15s6132 - Franco Girolami 0.7043 - Agustín Canapino 0.7685 - Ricardo Risatti 2.0646 - Martín Ponte 11.7067 - Juan Bautista De Benedictis 12.6448 - Antonino Sganga 23.1479 - Matías Rossi 23.50910 - Lucas Guerra 24.34911 - Josito Di Palma 25.46712 - Humberto Krujoski 26.22613 - Mariano Altuna 26.59114 - Bruno Boccanera 56.13715 - Diego Ciantini 1;15.82316 - Matías Rodríguez 1;16.21517 - Diego Azar 1 VTA18 - Gabriel Ponce de León 1 VTA19 - Gustavo Tadei 10 VTAS.20 - Juan Cruz Acosta 21 VTAS.