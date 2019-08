Tyson reveló cómo hacía para pelear drogado y burlar los controles

Tras revelar que casi todas las veces que subió al ring estaba completamente drogado, el ex boxeador Mike Tyson confesó después que utilizaba la orina de su mujer y sus hijos para burlar los controles antidoping. El secreto: tenía un pene falso.

El ex púgil explicó que esperaba la distracción de los médicos para depositar en la muestra la orina de su esposa. "Yo solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía: ‘cuando salgan los resultados te van a decir: Tyson, está embarazado’, entonces comencé a usar la orina de mis hijos", contó.

A partir de ese momento comenzó a utilizar el "whizzinator", un pene falso que exhibía delante de los profesionales. "La mayoría de los hombres, aunque sean gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que cuando les mostraba el pene ellos se daban vuelta. Yo me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo", explicó el excampeón de los pesados.

Sin embargo, hubo una vez en que no pudo implementar su argucia. En el 2000, tras una pelea con Andrew Golota, los miembros de su equipo no llegaron a tiempo para cubrirlo y le dio positivo por marihuana.

"Solía usar esas pastillas, todo eso para el dolor, y casi me vuelvo loco. Era como un zombie, dejé de usarlas y usaba cocaína. Después dejé todo y empecé a fumar marihuana y me limpié. Así fue como empece a vivir una mejor vida. Ya no uso calmantes y no sufro con el dolor", señaló Tyson, quien promueve el consumo de cannabis.