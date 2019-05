A raíz de algunas versiones que surgieron en los últimos días respecto a la conformación del staff de Los Pumas para el Personal Rugby Championship y el Mundial de Japón, desde la Unión Argentina de Rugby queremos hacer algunas aclaraciones para evitar la divulgación de información errónea.

En agosto de 2018 presentamos a Gonzalo Quesada como Head Coach de Jaguares, una incorporación de excelencia para el desarrollo del rugby argentino. Además de su exitosa carrera como jugador, la experiencia que adquirió en Francia como entrenador y el actual buen año con el equipo argentino son muestras cabales de su capacidad.

No solo por los resultados -que hoy están a la vista de todos- sino también porque es desde ese lugar donde mejor se puede complementar con Mario Ledesma y con el resto de nuestros entrenadores. Es, a su vez, lo que hace el Head Coach de Los Pumas con el staff de M20, M18, con el de Argentina XV o con el de Seven. La colaboración entre staffs suma y es parte fundamental del plan estratégico de la UAR.



En 2018, a Gonzalo Quesada se le solicitó sumarse al staff de Los Pumas como una oportunidad para que conociera a los jugadores que iba a dirigir la temporada siguiente en una competición tan exigente como el Super Rugby. Al igual que el resto de los Head Coach, también tiene otras funciones dentro de la UAR, sin descuidar la proyección del año que viene para Jaguares.



Gonzalo Quesada es una fuente de consulta permanente para Mario Ledesma, tanto para el armado de la lista como para conocer la evolución de los jugadores durante este semestre. Trabajan en conjunto y así seguirá siendo. Desde la UAR creemos que “la unión de todos” no es un simple slogan sino una manera de conformar un equipo de trabajo. Y la relación de Mario Ledesma y Gonzalo Quesada no es la excepción.

Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby: “Es política de la UAR tener staffs diferenciados para cada uno de sus equipos y que todos trabajen en línea con el mismo plan. Consideramos que el lugar donde Gonzalo más le aporta al rugby argentino es como Head Coach de Jaguares. Así lo pensamos y acordamos cuando firmó el contrato y estamos muy satisfechos con esa decisión. El foco de él está en este cierre de temporada y en los desafíos del año que viene. Siempre se mostró a disposición de colaborar con todo lo que pedimos, como cuando le solicitamos el año pasado que se sume al staff para ir tomando contacto y conociendo al equipo para lo que sería su primera temporada al frente de Jaguares o como ahora que es fuente de consulta permanente para Mario”.



Mario Ledesma, head coach de Los Pumas: “Que Gonzalo no sea parte del staff no significa que no influya. Es una persona importantísima para mí porque entrena y dirige a la gran mayoría de los chicos, así que sería ilógico de mi parte no escucharlo. Me da risa cuando quieren instalar una interna con él: somos amigos desde hace 25 años y hablamos todos los días. Además de su aporte desde Jaguares, sumamos al staff al Corcho Fernández Lobbe y al Chalo Longo, que aportarán muchísimo valor a Los Pumas”.

Gonzalo Quesada, head coach de Jaguares: “Hoy estoy 100 % abocado y muy comprometido con Jaguares, estamos laburando bien y atravesando una buena primera temporada. El año pasado tuve el honor de ser convocado a ser parte del staff de Los Pumas y fue una excelente experiencia. Tengo una muy buena relación con Mario y todo el staff y estaré siempre que sea necesario acompañar o colaborar con ellos u otro equipo de la UAR desde donde sea".