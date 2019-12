Un año de mucho aprendizaje para Rubén Rézola

Uno de los mejores deportistas del país es un santafesino. Se trata de Rubén Rézola, quien a los 28 años, y con un buen curriculum deportivo, se prepara para un 2020 muy intenso.En el año que se está terminando, el canoista argentino sufrió una lesión en el hombro derecho, y eso conspiró para poder tener buenos resultados en las competencias que debió afrontar.

"Fue un año complicado pero de mucho aprendizaje. Por un lado positivo, por más que tuve que pasar por una lesión a comienzos de año. Me llevó a estar siete semanas y eso te afecta en todo sentido", arrancó señalando Rubén Rézola a UNO Santa Fe.

En el alto de uno de los entrenamientos de esta semana junto al lago del parque del Sur, el palista santafesino señaló que "fue una lesión en el hombro derecho que por suerte pude recuperarme rápido para poder competir en los juegos Panamericanos, pasar una prueba con el ganador del selectivo nacional, pero logré pasar al equipo nacional".

"Me costó mucho mantenerme en un peso ideal, ya que estar lesionado, entre cinco y siete semanas parado, en invierno, es muy complicado. Gané los controles, competí en Lima, no en mis mejores condiciones, pero me pude recuperar bastante bien de la lesión", destacó Rézola participante de los Juegos Olímpicos en Londres 2012.

Ruben rezola en el quilla.jpg UNO Santa Fe

El representante del Náutico El Quillá afirmó que "en Perú estuve cerca, pasa que no tuve una buena largada, la post lesión se siente mucho más, es una prueba complicada, ya que en este tipo de pruebas es cuestión de detalles. En la final fallé en la largada, era algo que me traumó durante este año, mi virtud no me estaba saliendo".

"Donde me tocó feo fue en el campeonato del mundo se pagó todo lo del año. No hay lola, ahí están los mejores, el nivel fue intenso. En 2018 no pude mantenerme en el mejor nivel, fue séptimo, y en 2017, si fue mucho mejor. Los cruces fueron duros, para mi era un desafío, tuve altibajos, y eso fue no muy bueno", consideró Rubén, quien durante estos años estuvo trabajando en Buenos Aires.

Pensando en lo que viene

El ganador de una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015 explicó que "Pasado casi el 2019 me pude recuperar bien, tuve mis vacaciones después del Mundial, en el cual no tuve una buena performance, entonces decidí volver a Santa Fe. Esto me dio la posibilidad mi entrenador Damián Docena, el cual me conoce desde muy chico. Junto a un grupo de profesionales me vine, estoy contento por eso y estamos afrontando una preparación muy buena".

Ruben rezola en el quilla 2.JPG UNO Santa Fe

En relación a lo que tiene previsto para el 2020, Terminator Rézola sostuvo que "el año que viene tengo el selectivo nacional el 7 de marzo, el 7 de mayo en Curitiba el preolímpico, y después la frutilla del postre, y el objetivo más importante que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tengo lograr el pasaje en el K1 200 en Brasil. La gente que me apoya es un grupo grande de santafesinos, que realmente me están encaminando en conjunto en base a mi condición física".

Por último, Rubén confirmó que "el próximo lunes 30 de diciembre voy a hacer una conferencia de prensa para mostrar como voy llevando adelante la preparación, y también con la finalidad de conseguir sponsors que me ayuden a costear los costos para los viajes que tengo por las diferentes competencias. Vamos a hacer unas remeras oficiales con los auspiciantes, y espero poder tener el respaldo de los santafesinos".

El grupo de trabajo de Rézola está compuesto por Damián Docena (entrenador), Federico López Pujato (preparador físico), María Emilia Eberhardt (psicóloga deportiva), Mercedes Dumont (nutricionista), Alejandro Enjuto y Omar Ajun (kinesiólogos), y la licenciada Gabriela Marino (quiropraxia).