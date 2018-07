Un árbitro uruguayo para el partido de ida entre San Pablo y Colón

Junto al Charrúa como acompañantes estarán Miguel Nievas, Carlos Barrero, Jonathan Fuentes (cuarto árbitro). Para este encuentro, como asesor de árbitros, fue designado el paraguayo Carlos Torres.





Nació en el paraje Las Piedritas, y cuando se trasladó a Montevideo para estudiar abogacía, un amigo lo anotó para hacer el curso de árbitro.





Sus padres eran fanáticos del cantante argentino Leo Dan, por lo que decidieron llamarlo de esa manera. "Mis padres no eran fanáticos de él pero seguían sus canciones. Simplemente les gustó ponerme este nombre", expresó





Y recuerda una anécdota que lo tocó vivir: "Hace poco fuimos con Andrés Cunha y una cuarteta de uruguayos a arbitrar en Venezuela y en migraciones allá la persona que me atendió me dijo: «Leodán, como el cantante'. No lo podía creer".





Su hobby principal es hacer el jardín de su casa y las fotos. "Los sábados o domingos que no arbitro, me meto con eso. Lo riego, siembro plantas, me gusta mantener el pasto bien cortito y muy verde".





Está casado con Leticia Stuani, la hermana de Cristhian, el futbolista de Girona de España y con pasado en la Selección Nacional. "Cuando nos pusimos de novios, Cristhian tenía 13 años y jugaba en Atenas de Tala. Hice de asistente en un partido de Tercera división entre Danubio y River que perdieron 4-1 y le cobré algunos offsides. No protestó. Lo teníamos asumido los dos. Hoy soy padrino de su hija y él padrino de la mía".





Desde 2016 se convirtió en juez internacional. Tuvo la posibilidad de estar en el Sudamericano Sub 17 (2017 en Chile); las dos últimas ediciones de la Copa Sudamericana (21 amarillas y un expulsado). Precisamente en el actual certamen estuvo en San Lorenzo-Atlético Mineiro y Guabirá-Liga de Quito.









