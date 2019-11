Un ex-arquero de Unión se vistió de héroe en Tucumán

San Martín de Tucumán consiguió un agónico empate como local frente a Instituto de Córdoba, 1 a 1, en la continuidad de la 14ª jornada de la Primera Nacional.

Facundo Silva, con un tanto en el arranque del complemento, le daba la victoria a los cordobeses, pero en el descuento, con un cabezazo del arquero entrerriano Ignacio Arce, los tucumanos llegaron a la igualdad.

⚪️ #PrimeraNacional



Secuencia del festejo de Ignacio Arce, luego de igualar agónicamente el partido.



⚽️ #VamosCiudadela

“Sabía que era la última jugada y que teníamos para empatar. Por eso no dude en salir del arco e ir a buscar el centro que mandó Luis (Aguiar). De pronto me vi sólo, porque ellos parece que tenían la consigna de marcar hombre a hombre. Primero conecté la pelota con el parietal izquierdo, luego me rozó en hombro y en la pierna para luego entrar al arco”, expresó el ex-golero de Unión

Con esa igualdad, el Ciruja lidera la Zona 2 con 31 puntos y le lleva cuatro de diferencia a Sarmiento de Junín, mientras que Instituto suma 17 unidades.