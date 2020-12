Un ex-Colón anunció su retiro del fútbol

La trayectoria de Quiroga en primera división comenzó en Banfield (2002/2004) y luego jugó en Defensa y Justicia (2004/2007), Puebla de México (2007), Newell`s (2008/2010), Colón de Santa Fe (2010/2011), Belgrano (2011/2014), Gimnasia de La Plata (2014), Olimpo de Bahía Blanca (2015/2017), y retornó a Belgrano en 2017 para quedarse hasta el final de su carrera.

En la actual etapa de Ricardo Caruso Lombardi como DT de Belgrano el "Mono" Quiroga no tuvo demasiadas chances de jugar y tomó la decisión de no continuar ya que admitió que "hace rato" que no se siente "en buena condiciones para jugar".