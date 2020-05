Un ex-Colón, durísimo: "Se cagaron en los jugadores"

La tensión en el fútbol argentino sigue creciendo tras la decisión de la AFA de anular los descensos de todas las categorías, finalizar los torneos y dejar en veremos los ascensos, que según anunció Claudio Tapia "se resolverán en cancha", siempre y cuando el brote de coronavirus lo permita. Yamil Garnier, ex-Colón, capitán de Sarmiento de Junín, hizo público el malestar de la mayoría de los futbolistas por una situación que según ellos los deja desprotegidos: "Es triste. Me comuniqué con el presidente nuestro (Fernando Chiófalo) y fue muy claro: a partir del 30 de abril no puede pagar. Le pregunté si éramos jugadores libres y me dijo que sí. Esto va a ser una carnicería".

"No va a haber más ingresos, los jugadores no vamos a cobrar un peso. Los jugadores estamos viviendo en Junín y nos quieren cancelar los alquileres. El club solo piensa en sus intereses propios. Encima venimos atrasados, nos deben febrero, marzo y a algunos parte de enero", afirmó a continuación en diálogo con Impacto Deportivo.

"Hay equipos que están haciendo bien las cosas y están pagándole a sus planteles, pero hay otros que están igual o peor que nosotros. Los clubes pensaron en ellos y se cagaron en los jugadores. Nosotros cobramos enero pasando marzo. Eso es culpa de Chiófalo. Además, si el año que viene no hay descensos, ¿quién nos va a contratar? Si nadie tiene compromisos que asumir", finalizó.

Yamil Garnier se refirió a la medida tomada por Sarmiento expresando: “La situación es complicada para nosotros y para el resto de los planteles, sobre todo para los que se les termina el contrato el 30 de junio.

La realidad es que los dirigentes (de Sarmiento) decidieron negociar particularmente con cada jugador, donde el gremio (Futbolistas Agremiados) buscaba alguna propuesta pero no hubo, entonces nos encontramos en una encrucijada en la que, como el torneo se ha dado por finalizado, los clubes han decidido no acumular más deudas y por ende el club rescinde contrato de alquileres para no generar más dudas”.