Un ex-Colón habló de su convocatoria a la Selección Argentina

Además, dejó en claro lo que siente al compartir equipo con Lionel Messi: “Messi para mí es todo; es mi ídolo". Por otra parte, opinó sobre los conflictos durante la última Copa del Mundo. "No es cierto qué en el Mundial estábamos peleados y nadie le armó el equipo al técnico (Sampaoli)", dijo.

Pavón debutó en la Selección Argentina en 2017, gracias a Jorge Sampaoli, y luego participó en el Mundial de Rusia 2018. No era convocado desde septiembre de 2018, cuando Argentina enfrentó a Colombia en Nueva Jersey (0-0).

Por otra parte, Kichán aseguró que el objetivo de Los Ángeles Galaxy en la temporada es "llegar a la final y dejar todo hasta el último partido", con la ilusión de "ganar el torneo".

Además, reveló cómo es trabajar con Guillermo Barros Schelotto: "Lo creo que con todos los jugadores es lo mismo. Lo que él te da es mucha confianza dentro de la cancha. Él te da las indicaciones que tenés que hacer y vos tenés que respetarlas y tratar de dejar lo máximo. Lo que más tiene es que te da la confianza, te hace jugar los partidos, te deja jugar liberado. Me da libertad y confianza para rendir con mi juego. Me siento muy bien y con mucha confianza como cuando jugaba en Boca o con la Selección Argentina. Ahora cada vez voy mejorando, voy agarrando más ritmo y más confianza".

En cuanto a su futuro, Pavón dejó en claro que todavía es una incógnita si seguirá en la MLS o regresará a Boca a fin de año, cuando termina su préstamo: "Cuando llegué acá, ya sabía que era una liga competitiva, donde había buenos equipos y jugadores. Sabía que no llegaba a pasear, llegaba a jugar como lo estaba haciendo en Boca, como lo hice en otros clubes también. Con eso, estoy tranquilo. Por suerte, me adapté muy bien a la ciudad, equipo y compañeros. Estoy muy contento y me siento muy bien. Ojalá, para mi futuro, se pueda arreglar lo que se arregle, porque si bien yo tengo contrato hasta diciembre, quiero que se pueda arreglar y que se solucione todo lo mío".