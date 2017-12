Un ex-Colón que podría jugar en Boca

El talentoso mediocampista ofennsivo Alan Ruiz tiene los días contados en el Sporting Lisboa y podría vestir la camiseta de Boca Juniors, información que fue confirmada por el representante del enganche, Roberto San Juan, en una entrevista periodística: "Podría jugar en Boca, hay un acercamiento".





"Hoy Alan está el padre tratando de destrabar la situación y viendo como lo resolvemos de la mejor manera para buscarle nuevo rumbo. Son más las cosas que trascienden que lo que pasa, la realidad es que Alan está buscando un lugar para demostrar sus habilidades y para tener más minutos. Alan vendió la Ferrari hace seis meses y salen cosas que no tienen que ver con nada; la realidad es que se busca cambiar el aire", dijo San Juan sobre la situación del volante.





"Lo de la Ferrari es fácil de comprobar con la venta, no sé porque sale la foto ahora, acá buscamos la salida hace un mes atrás. Hay equipos de argentina interesados en Alan y vemos como arreglar su salida", añadió. En este contexto, el ex San Lorenzo podría vestir la casaca del conjunto de la Ribera: "Por ahora está ahí Boca ¿Cómo no le gustaría venir a Boca? No tengo evidencia de un jugador que no quiera, es uno de los más grandes, pero también hay otros clubes interesados que se está analizando".