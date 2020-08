Un ex-jugador de Colón ya no tiene síntomas de coronavirus

El exjugador de Colón y actualmente en Tigre, Diego Cachete Morales, uno de los dos casos positivos de coronavirus que reportó el matador en la previa al regreso a los entrenamientos, expresó este miércoles que tanto él como su familia están "bien", sin síntomas y que cuentan con el "apoyo" de los médicos del club.

"Estoy bien, sin síntomas. Mi familia también. Seguimos de la misma manera, hacemos vida normal pero tomando todos los recaudos", explicó Cachete en declaraciones a Télam Radio.

El atacante, de 33 años, dio positivo de Covid-19 junto al juvenil Iván Bolaños en los testeos que realizó Tigre la semana pasada para iniciar los entrenamientos de cara al reinicio de la Copa Libertadores de América.

"Me enteré el sábado cuando estaba por cenar, me llamó el doctor y me dijo que me quedara tranquilo. 'Pipo' (Néstor Gorosito) también me llamó y todos mis compañeros me mandaron mensajes", agregó el exChacarita, Armenio y Colón.

A su vez, Morales destacó que recibió un "apoyo total" desde el club de Victoria con atención médica y también psicológica.

Tigre fue el único equipo de la Primera Nacional que recibió la autorización para volver a los entrenamientos ya que integra el grupo B de la Copa Libertadores y el próximo jueves 17 de septiembre visitará a Guaraní, de Paraguay, por la tercera fecha.