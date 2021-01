https://twitter.com/ESPNFCarg/status/1350974184600588288 ¡EMOCIONANTE! La banda conformada por Pablo Lugüercio, Gonzalo Rodríguez, @PopiBraca y Pablo Bezombe cantaron 'La Mano de Dios' en la previa de la gran final de la #CopaDiegoMaradona . ¡Para vos, Diego!



Suscribite en https://t.co/5ycBXYZJ96 pic.twitter.com/aVEX7UOsmz — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 18, 2021

La banda se integró con Héctor Bracamonte (ex Boca Juniors y Los Andes) en voz; Marcos Angeleri (ex Argentinos Juniors) y Gonzalo Rodríguez (ex San Lorenzo) en guitarras; Pablo Luguercio (ex Estudiantes de La Plata) en teclados y Pablo Bezombe (ex Unión de Santa Fe y Racing) en batería.

Todos los exjugdores subieron al improvisado escenario, ataviados con camisetas número ‘10’ del seleccionado argentino, de distintos modelos. Y mientras reversionaban el tema, desde las pantallas de televisión se reproducían imágenes de las distintas proezas futbolísticas que Maradona concebió a lo largo de su trayectoria sin par.