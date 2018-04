Un ex-Unión le pegó duro a Jorge Sampaoli

En agosto de 2016 Edgardo Bauza asumía como técnico de la Selección argentina y, entre otros cambios, decidía convocar a un Lucas Pratto que estaba pasando un gran momento en Atlético Mineiro y no citar a Gonzalo Higuaín o a Mauro Icardi. Y contra muchos pronósticos y en su primera oportunidad en la Albiceleste, el Oso fue titular ante Uruguay en la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. Después, el Patón decidió incluirlo ante Venezuela, en Mérida, y llegó su primer gol.





En la etapa de Bauza como entrenador, Pratto jugó cinco encuentros, cuatro como titular, convirtió dos tantos y se llevó varios elogios. Sin embargo, cuando Jorge Sampaoli asumió como entrenador, el nombre del delantero platense no estuvo más en las convocatorias. ¿Por qué? "Hay que preguntarle a él (a Sampaoli), no a mí. Creo que el año pasado cuando agarra la Selección yo estaba en un gran nivel y me lo merecía por lo que había hecho en la Selección y por lo que estaba haciendo. Este año no he hecho todos los goles que todos esperaban desde que llegué a River y él debe ver eso. Muchas veces mi entorno más privado me dice que soy muy tranquilo, que no hablo mucho, que tendría que haber salido a hablar".





-¿Tendrías que haber sido más "marketinero", como declaraste una vez?





-Sí, pero no lo sé hacer. Algunos me dijeron "tendríamos que haber aprovechado el gol que hiciste contra Colombia o el que hiciste en Venezuela", pero yo siempre me mantuve igual y gracias a Dios tuve la chance de jugar en la Selección de esa manera. Después si sos del gusto del entrenador o no, bueno, pero a mí me llamó mucho la atención no haber tenido un llamado de Sampaoli porque él mismo me quiso llevar a Sevilla cuando yo estaba en Brasil y después estaba haciendo goles en Sao Paulo y no recibir ni un llamado....





-¿Por qué no fuiste a Sevilla?





-Porque no arreglaron entre los clubes. Era una oportunidad en ese momento, Sevilla venía ser campeón de la Europa League con un entrenador nuevo, un gran club de España, pero Atlético Mineiro me quería vender por los números que ellos querían, y está bien, y Sevilla no estaba dispuesto a poner la plata.





A pesar de no ser tenido en cuenta para la Selección en esta etapa de Sampaoli, Pratto dice que mira los partidos de la Albiceleste y que le gusta lo que plantea el técnico casildense: "Es un estilo de juego que me gusta pero que necesita mucho trabajo. Por eso también siento que Argentina tiene dificultades para encontrar un nivel, porque se cambia mucho en una Selección que creo que se tiene que mantener una base".





-¿Te gustan los nueve de la Selección?





-A mí el Pipa y el Kun, que son los dos nueves de la Selección, me encantan. Los van a criticar porque son los que tienen que hacer los goles y lamentablemente en los últimos partidos al Pipa le ha costado. Hoy creo que al estilo de la Selección ahora el más adecuado es el Kun, por lo dinámicos que son los equipos de Sampaoli. Pero si vos me preguntás, me encantan los dos, no puedo elegir entre los dos porque son jugadores que me gustan mucho.