Un exColón fue detenido en Estados Unidos y deportado

David Ramírez jugó poco tiempo en Colón, pero fue importante en el Ascenso que consiguió el Sabalero a Primera División, al punto tal que marcó dos goles en el triunfo 3-0 ante Boca Unidos de Corrientes, que justamente le permitió al elenco rojinegro retornar a la máxima categoría del fútbol argetino.

Ya retirado de la actividad futbolística, el Mago decidió incursionar en la dirección técnica, pero su última experiencia fue realmente fallida y así lo contó. En el mes de febrero fue deportado, previamente a ser detenido y pasar un momento desagradable que detalló con precisión.

"Había conseguido la posibilidad de dirigir a un equipo de tercera división de Estados Unidos, que se llama Naples United, que está a una hora y media de Miami (en Florida). El presidente es un argentino (es marplatense), yo no tenía pretensiones económicas porque es un club nuevo. Viajé el 23 de febrero a la noche y el 24 estaba acá, porque me deportaron por un malentendido por un papel que me mandó él", comenzó narrando.

Para luego agregar "Tenía visa de turista y no de trabajo. Me tuvieron detenido en un cuartito 10 horas tirado en una colchoneta como un delincuente cualquiera, hasta que me mandaron de vuelta y me prohibieron la entrada al país por cinco años".

"Me comí un garrón bastante feo, la pasé bastante mal y no veía la hora de estar acá. Nunca pasé ni por la vereda de una comisaría. El proceso de deportación es una porquería. No puedo tener más mala suerte, me planteé muchas veces si esto era para mí", afirmó.