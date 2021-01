Un exDT de Unión se quedó sin trabajo

“Debido a la delicada situación familiar que me toca atravesar y me obliga a permanecer en Buenos Aires por tiempo indeterminado, he decidido no continuar en el cargo de entrenador del club”, escribió Teté.

Las palabras de despedida de Quiroz:

En el escrito redactado, Quiroz también le agradeció a los jugadores “por estos diez meses de respeto, de excelente predisposición y, hasta diría, de afecto”. Tampoco se olvidó de los utileros, el cuerpo médico y “todos los empleados de La Agustina y Alta Córdoba”, incluidos los dirigentes.

“Cuando esté mejor de ánimo, en los próximos días, voy a hablar públicamente. Desde ya gracias a la prensa por el respeto y por entender esta situación. Solo me queda desear lo mejor al próximo CT, y al club en su totalidad, que pueda seguir creciendo esperando verlo pronto en el lugar que la gente y la historia de Instituto merecen”, concluyó el ahora exDT de la Gloria.