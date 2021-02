Un exgoleador de Colón le dio el triunfo a Universidad de Chile

Mientras que Larrivey (ex Huracán, Colón y Vélez) selló el resultado, con un penal anotado a los 43m. del segundo período, según confió el periódico ‘El Mercurio’.

En Universidad de Chile, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, también actuó el marcador de punta, Matías Rodríguez (ex inferiores de Boca Juniors). El conjunto ‘azul’ reúne 48 puntos y ocupa la quinta ubicación en la tabla de posiciones.

Por su lado, en Unión Española, que está tercero con 51 unidades, se desempeñó el mediocampista bonaerense Juan Pablo Gómez Vidal.

Palestino, con los concursos de Federico Anselmo (ex Quilmes) y Jonathan Benítez (ex Boca Unidos de Corrientes), sumó su tercer éxito en hilera, al superar como visitante y por 3-1 a Everton, que contó con Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata) y es dirigido por Roberto Sensini (exDT de Newell’s y Colón).

Además, en la ciudad de Rancagua, el local O’Higgins, del entrenador Dalcio Giovagnoli, y Audax Italiano, del DT Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, empataron sin goles.

El líder Universidad Católica (61 puntos), a las órdenes del DT Ariel Holan (ex Independiente), se impuso en la noche del viernes a La Serena, por 2-1. Uno de los goles del equipo ganador fue marcado por el argentino Gastón Lezcano (ex General Lamadrid y Barracas Central).