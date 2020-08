Un exgoleador de Unión reemplazará a Daniel Osvaldo

El mercado de pases en el fútbol argentino es un fiel reflejo de la situación que vive la Liga Profesional por la pandemia: incertidumbre. El panorama no es para nada alentador pero los clubes intentan buscarle la vuelta al extenso parate por el coronavirus. Es por ello que algunos ya se pusieron manos a la obra para intentar hacerse de refuerzos y uno de los que ya levantó el teléfono fue Banfield. En su afán por encontrarle un reemplazo a Daniel Osvaldo, su DT llamó a un jugador. ¿De quién se trata? El entrenador del Taladro, Javier Sanguinetti, quiso dar el primer golpe y tomó ventaja con respecto al interés por un atacante para ocupar el puesto que dejará el argentino nacionalizado italiano. Por tal motivo, Archu se comunicó con un experimentado futbolista que milita en el fútbol local. Se trata nada más y nada menos que de Fernando Márquez, exgoleador de Unión, quien en las últimas horas reconoció el contacto con el histórico ayudante de campo de Julio Falcioni.

El Cuqui no será tenido en cuenta en Defensa y Justicia, por lo que el club de Varela no le renovó el contrato que vencía el pasado 30 de junio. “Ya me llamaron desde Banfield, específicamente el técnico Javier Sanguinetti y tuvimos una larga charla”, confesó el goleador de 32 años en Ataque Futbolero. Lo concreto es que el cuadro del Sur busca a un jugador experimentado para suplir a Daniel Osvaldo. Y según lo expresado, Márquez es el indicado.

image.png

En el mismo sentido, se hizo responsable de su salida del Halcón y admitió que su rendimiento en el último tiempo fue el que determinó su alejamiento del equipo que dirige Hernán Crespo. “No me sorprende que Defensa y Justicia no me haya renovado el contrato en junio. La verdad es que creo que son decisiones y por supuesto, las acepto. Al contrario, estoy muy agradecido con el club», explicó el delantero que pretende Banfield.

A su vez, Cuqui Márquez anticipó que también tuvo algunos llamados de Unión de Santa Fe. Pero que la idea no le cuadra demasiado por no ser un club que pueda afrontar competencias fuera del ámbito local. “Me gustaría jugar en Unión pero en un plantel competitivo, con chances de clasificar a las copas internacionales», soltó. Por su parte, celebró haber tenido la posibilidad de jugar en el exterior: “No me arrepiento haber jugado en el fútbol de Malasia. Disfruté mucho mi tiempo en el país».