Un exjugador de Unión firmó con un equipo que jugará la Libertadores

"Lo que me sedujo fue el club ver que es tan importante, me ha tocado andar por muchos lugares y gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar la mayoría de las veces en clubes lindos, que requieren mucha responsabilidad. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí", dijo Rosales quien se puso la albiverde.





Con la llegada de Oriente se sigue armando para lo que será los partidos de la llave de la primera fase de la Libertadores en la que se medirá a Universitario de Deportes, de Perú.