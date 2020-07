Un exUnión acordó su continuidad en un equipo del ascenso

El exdefensor de Unión, actualmente en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Renzo Vera mostró su alegría por seguir jugando en el equipo Blanquinegro, que milita en el ascenso.

En declaraciones al programa Ovación 90 (Radio Nihuil de Mendoza), mostró su felicidad de seguir jugando en el Lobo, elenco al que llegó y con el paso del tiempo se ganó un respeto entre todos los hinchas.

"La verdad que estamos felices por llegar a un acuerdo con el presidente Fernando Porretta. En los próximos días firmaremos el contrato", aseguró el zaguero central que el 30 de junio había terminado su vínculo con la institución.

"El vínculo es hasta diciembre del 2021, es la propuesta que me hicieron y la acepté. Me siento muy contento de poder haber asegurado mi continuidad en el club", contó.

LEER MÁS: Un exjugador de Colón que dará el salto al fútbol de Europa

El exUnión y Patronato de Paraná también agradeció, de manera espercial, el apoyo del simpatizante y admitió: "La verdad que en el tiempo que he estado me he sentido muy cómodo. Estoy muy feliz con la gente y el club, por eso creo que no tardamos mucho en ponernos de acuerdo para poder extender el contrato".

Respecto a la situación por la pandemia de Covid-19 que afecta al país, y que además determinó el cierre anticipado de las temporadas en todas las categorías de ascenso del fútbol argentino, el propio Vera tiene una opinión muy particular. "Ojalá podamos seguir jugando las fechas y continuemos peleando el ascenso. Es lo que queremos los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes", opinó.

Para finalmente, agregar sin vueltas lo que pretende de manera personal y con el resto de sus compañeros del Lobo mendocino: "Si la AFA es coherente el ascenso se debería definir en cancha. Por lo que pude hablar con otros colegas, van a completar lo que resta de campeonato"